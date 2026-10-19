https://news.day.az/politics/1868182.html Кризис европейского лидерства и феномен Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова Европейский союз приближается к состоянию, которое вполне можно назвать идеальным политическим штормом.

Кризис европейского лидерства и феномен Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Политика, 19 октября 2026 23:00 (UTC +04:00) 6 070
Кризис европейского лидерства и феномен Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Европейский союз приближается к состоянию, которое вполне можно назвать идеальным политическим штормом. Именно такой диагноз ставит Politico, описывая растущие противоречия внутри объединения, неспособность его руководства согласовать бюджет, обеспечить финансовые потребности Украины и выработать убедительную стратегию отношений с США и Китаем.

Внутренние проблемы крупнейших европейских государств накладываются на внешние вызовы, а политические амбиции отдельных руководителей все чаще оказываются сильнее их способности договариваться. Последний саммит ЕС продемонстрировал, насколько непросто Брюсселю принимать решения, которые еще совсем недавно считались естественным результатом переговоров между странами, объединенными общими интересами.

И выводы Politico абсолютно верны. Более того, происходящее в Европе - лишь часть гораздо более масштабного кризиса политического лидерства, который давно вышел за пределы Евросоюза и приобрел общемировой характер. Я неоднократно писал о том, что на современной политической арене практически не осталось деятелей, сопоставимых по масштабу мышления, силе характера и способности определять направление исторического развития с Рональдом Рейганом, Маргарет Тэтчер и Гельмутом Колем. Даже Франсуа Миттеран и Жак Ширак, при всех различиях между ними и неоднозначности их политического наследия, представляли собой фигуры совершенно иного калибра, чем многие нынешние обитатели высших государственных кабинетов.

Дело не в том, что прежние руководители никогда не ошибались или что их решения всегда приносили исключительно положительные результаты. История знает немало примеров обратного. Но у них были политическая воля, собственное представление о национальных интересах и способность добиваться поставленных целей, не превращая каждый серьезный вопрос в бесконечный торг за сохранение личных рейтингов. Они могли спорить, конфликтовать и проигрывать отдельные сражения, однако обладали качеством, которое сегодня становится дефицитным ресурсом: умением принимать ответственность за решения, последствия которых выходят далеко за рамки очередного избирательного цикла.

Европа особенно остро ощущает эту нехватку. Впереди новые выборы, прежде всего во Франции, а также политические испытания в других крупных государствах, и каждый из национальных лидеров вынужден оглядываться на внутреннюю аудиторию. Переговоры о многолетнем бюджете ЕС, поддержке Украины, энергетической политике и отношениях с Китаем оказываются заложниками внутриполитических расчетов. Так возникает замкнутый круг, из которого руководство ЕС не демонстрирует убедительного выхода.

Особенно жалко на этом фоне выглядит действующий президент Франции Эммануэль Макрон, который пришел к власти с претензией на обновление французской политики и возвращение Парижу роли одного из главных центров принятия решений в Европе. За годы его президентства Франция неоднократно превращалась в арену острых внутриполитических столкновений, социальных протестов и институциональных кризисов, а сам глава государства все чаще демонстрировал ограниченность своих возможностей влиять на происходящее в собственной стране.

Нынешняя политическая напряженность, сопровождающаяся серьезными проблемами общественного порядка в отдельных городах, включая Париж и Марсель, - далеко не единственный эпизод в череде потрясений, с которыми столкнулась республика. И когда президент страны с таким историческим авторитетом претендует на роль одного из лидеров объединенной Европы, закономерно возникает вопрос: насколько убедительно звучат его европейские амбиции на фоне неспособности обеспечить устойчивость собственной политической системы?

На фоне политических лилипутов, пришедших к власти во многих странах с богатой историей, особенно ярко выглядит фигура Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава нашего государства принадлежит к числу политических деятелей, чьи решения определили судьбу страны на десятилетия вперед. Под его руководством Азербайджан восстановил полный контроль над своими международно признанными территориями и территориальную целостность, нарушенную армянской оккупацией.

Это стало результатом не только военной победы, но и многолетней дипломатической, экономической и военно-политической работы, позволившей стране укрепить государственные институты и подготовить необходимые условия для достижения стратегических целей. Победа Азербайджана имела особое значение еще и потому, что Армения на протяжении долгих лет пользовалась политической поддержкой ряда государств, включая страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также других внешних игроков.

Кроме того, благодаря стратегии Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в ведущее государство Южного Кавказа, с которым вынуждены считаться ведущие мировые державы и международные объединения. Это положение основано на конкретных экономических, энергетических, транспортных и дипломатических возможностях. Азербайджан стал важным поставщиком энергоресурсов на международные рынки, укрепил позиции в качестве транзитного узла между Европой и Азией и расширил круг партнеров, не ставя собственную внешнюю политику в зависимость от одного центра силы.

При этом стоит особо отметить, что Азербайджан никогда не стремился к полноценному членству в Европейском союзе, в отличие от ряда государств постсоветского пространства, сделавших европейскую интеграцию центральной целью своей внешней политики. Баку выбрал другой путь - взаимовыгодное партнерство, основанное на совпадении интересов, уважении суверенитета и практической пользе сотрудничества. Такой подход позволяет взаимодействовать с европейскими институтами и отдельными государствами ЕС, не отказываясь от самостоятельности в принятии политических и экономических решений. И результаты этого курса вполне осязаемы: Евросоюз стал крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а двусторонние экономические связи приобрели стратегическое значение.

Цифры подтверждают масштаб сотрудничества. Товарооборот между Азербайджаном и ЕС в 2025 году составил около 19,77 миллиарда долларов, а за первое полугодие 2026 года - приблизительно 9,33 миллиарда долларов. Это показывает, насколько важным экономическим партнером Азербайджан стал для Европы и насколько прагматичный подход способен приносить результат без обязательного вступления в наднациональные политические структуры.

Еще показательнее внешнеполитическая стратегия Баку в отношениях с двумя крупнейшими мировыми державами. Выступая на недавно состоявшемся VIII съезде правящей партии "Ени Азербайджан", Ильхам Алиев прямо указал, что сегодня в мире существуют две супердержавы - Соединенные Штаты Америки и Китай. При этом Азербайджан установил стратегическое партнерство с обеими странами: с Китаем была подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а с США - Хартия о стратегическом партнерстве. Сам факт достижения таких договоренностей говорит о высоком уровне доверия к Баку и о значении, которое его партнеры придают отношениям с Азербайджаном.

В этом и состоит принципиальное отличие дальновидной внешней политики от дипломатии, построенной на громких лозунгах. Азербайджан не пытается искусственно выбирать между Вашингтоном и Пекином, не превращает отношения с одним партнером в инструмент давления на другого и стремится расширять пространство для самостоятельных решений. Такой подход требует политической выдержки, понимания интересов различных центров силы и способности вести переговоры с позиции собственных национальных интересов. Всеми этими качествами с лихвой обладает Президент Ильхам Алиев, блестяще продуманная и реализованная стратегия которого особенно ярко видна на фоне хаоса, в который погружается ЕС по вине политиков откровенно мелкого калибра, пришедших к власти в европейских странах.

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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ #АЗЕРБАЙДЖАН #ФРАНЦИЯ #ЕВРОПА
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