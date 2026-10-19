Азербайджан призвал мировое сообщество не допустить безнаказанности военных преступников

Подлинное примирение и устойчивый мир невозможны без справедливости.

Как передает Day.Az, об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при Организации Объединенных Наций Тофиг Мусаев во время обсуждений на тему статуса дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 года и защиты жертв вооруженных конфликтов в Шестом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи структуры.

Он подчеркнул приверженность нашей страны фундаментальным принципам и нормам международного гуманитарного права. Осудив любые нарушения законов и обычаев войны, он довел до внимания важность обеспечения ответственности за подобные деяния.

Т. Мусаев отметил, что, несмотря на достижение значительных успехов в продвижении мирной повестки в регионе, гражданские лица в Азербайджане продолжают погибать и получать ранения в результате разрывов мин и других взрывоопасных пережитков войны. В то же время, судьба тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время бывшего вооруженного конфликта, остается серьезной гуманитарной проблемой, ожидающей своего решения.

По словам дипломата, большинство лиц, несущих ответственность за совершение тяжких преступлений в период конфликта, продолжают пользоваться безнаказанностью, найдя убежище в третьих странах.

Он напомнил, что ряд военнослужащих и руководителей бывшего оккупационного режима уже осуждены за различные преступления, совершенные на территории Азербайджана, и в настоящее время отбывают наказание. Эти преступления включают планирование, подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм и финансирование терроризма, создание преступного сообщества, насильственный захват власти и создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством.

Т. Мусаев подчеркнул, что большинство этих деяний квалифицируются как преступления в соответствии с международным правом и представляют собой серьезное нарушение обязательств перед мировым сообществом.

Постпред Азербайджана добавил, что предоставление всеобщей амнистии лицам, несущим ответственность за тяжкие международные преступления, обеспечение фактической неприкосновенности или их досрочное освобождение несовместимы с международно-правовыми обязательствами государств.

Он призвал международное сообщество занять принципиальную позицию против безнаказанности за тяжкие преступления. Т. Мусаев отметил, что остающиеся безнаказанными или не признанные преступления препятствуют миру, осложняют процесс примирения и создают почву для новых конфликтов.

"Справедливость служит установлению истины, сохранению исторической памяти, борьбе с отрицанием и искажением истории, восстановлению достоинства жертв и выживших", - довел до внимания дипломат.