ЦБА и Национальный банк Словакии укрепляют партнерство

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Словакии подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на углубление сотрудничества между учреждениями.

Как передает Day.Az, об этом председатель ЦБА Талех Казымов сообщил на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что документ был подписан с председателем Национального банка Словакии Петером Кажимиром в рамках Ежегодных заседаний Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка.

"Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в области денежно-кредитной политики, платежных систем и финансовых технологий, а также регулирования и надзора за банковским, страховым секторами и рынками капитала.

Кроме того, стороны намерены содействовать обмену передовым опытом и знаниями в сфере центрального банкинга", - говорится в публикации.

Отметим, что Национальный банк Словакии (NBS) был создан 1 января 1993 года в качестве независимого центрального банка страны. С 1 января 2009 года, после присоединения Словакии к еврозоне, банк входит в Евросистему и участвует в реализации единой денежно-кредитной политики, определяемой Европейским центральным банком для стран еврозоны.

Основной целью Национального банка Словакии является поддержание ценовой стабильности. К его ключевым функциям относятся участие в реализации денежно-кредитной политики еврозоны, выпуск евро-банкнот и монет в соответствии с действующими правилами, обеспечение бесперебойной работы платежных и расчетных систем, а также управление валютными резервами и проведение валютных операций.

Кроме того, NBS способствует поддержанию стабильности финансовой системы в целом и обеспечивает надзор за финансовым рынком. В сферу его надзорной деятельности входят банки и филиалы иностранных банков, инвестиционные компании, фондовые биржи, управляющие компании, инвестиционные и пенсионные фонды, страховые и перестраховочные организации, а также другие участники финансового рынка. Банк также уделяет внимание защите клиентов финансовых организаций, надежности финансового сектора и соблюдению правил конкуренции.