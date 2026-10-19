Фуад Мурадов встретился с азербайджанской диаспорой в Греции - ФОТО

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Грецию встретился с соотечественниками, проживающими в Салониках.

Об этом Day.Az сообщили в госкомитете.

Сообщается, что председатель комитета Фуад Мурадов и полномочный посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов сначала ознакомились с деятельностью местного "Азербайджанского дома" и осмотрели выставку, посвященную 18 октября - Дню восстановления независимости.

На встрече в "Азербайджанском доме" состоялся обмен мнениями о проделанной работе, процессе консолидации общины и коммуникации между членами диаспоры.

В ходе более широкой встречи с соотечественниками, проживающими в Салониках и прилегающих районах, были продемонстрированы видеоролики с выступлениями Президента Ильхама Алиева, посвященными исторической победе азербайджанского народа. Были обсуждены вопросы развития азербайджанской диаспоры, укрепления национального единства и сохранения наших национально-духовных ценностей.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. С глубоким уважением была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность Родины.

Председатель Общества дружбы Греция-Азербайджан "Гала", руководитель "Азербайджанского дома" в Салониках Рашид Мамедов проинформировал о деятельности Дома и выразил благодарность азербайджанскому государству за поддержку инициатив общины.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Греческой Республике Ариф Мамедов высоко оценил встречу с общиной, а также роль соотечественников, проживающих в Салониках и близлежащих регионах, в укреплении солидарности. Посол также подчеркнул государственную заботу об азербайджанцах, проживающих за рубежом.

Тепло поприветствовав соотечественников, председатель комитета в своем выступлении акцентировал внимание на заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой об азербайджанцах, проживающих за рубежом. Он отметил, что эта забота открывает широкие возможности для дальнейшего укрепления нашей диаспоры и национального единства, а также подчеркнул историческое значение 18 октября - Дня восстановления независимости.

Соотечественникам, проживающим в Салониках и прилегающих районах, была представлена подробная информация о системной работе комитета с общинами в 70 странах.

Встреча прошла в атмосфере взаимного обмена мнениями. Были даны ответы на вопросы соотечественников, прозвучали предложения по еще более эффективной организации деятельности общины, реализации новых инициатив и расширению диаспорских связей.

Наряду с соотечественниками, во встрече приняли участие представители местной общественности, а также члены грузинской и русской общин. Присутствовавшие на мероприятии греки и проживающие в Греции азербайджанцы высоко оценили продуктивность встречи и отметили, что азербайджанская община в Салониках способствует дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами.

За успешную диаспорскую деятельность Рашиду Мамедову была вручена благодарственная грамота Государственного комитета по работе с диаспорой.

Отметим, что на сегодня в 21 стране мира функционируют 32 "Азербайджанских дома". Один из них - "Азербайджанский дом" в Салониках, действующий с 2017 года. Государственный комитет по работе с диаспорой обеспечивает эти организации необходимыми материально-техническими средствами.