Азербайджан и ООН обсудили снижение уровня Каспийского моря

Азербайджан и ООН обсудили проблему снижения уровня Каспийского моря.

Как передает Day.Az, об этом написал представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на своей странице в соцсети X.

По его словам, на встрече с постоянным координатором ООН в Азербайджане Дмитрием Шлапаченко обсуждалась необходимость привлечения большего внимания международного сообщества к снижению уровня Каспийского моря - одной из наиболее острых экологических проблем региона.

"Мы также обсудили углубление регионального сотрудничества в области управления трансграничными водными ресурсами, подготовки к засухам, систем раннего предупреждения и обмена информацией", - отметил Бабаев.

На встрече также были рассмотрены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества по приоритетным направлениям в преддверии COP31 и в последующий период.