"Голос флейты" - вечер азербайджанской и турецкой музыки - ФОТО

В Международном центре мугама прошел концерт "Азербайджан - Турция", организованный при поддержке Бакинского института имени Юнуса Эмре.

В программу вошли произведения азербайджанских и турецких композиторов, в том числе два сочинения азербайджанского композитора Джейхуна Язларлы - "Голос флейты" и "Страницы жизни", впервые представленные публике, передает Day.Az.

В программе нашли отражение музыкальные традиции двух стран. Сочетание флейты, фортепиано, скрипки и ударных инструментов придало концерту особое звучание, а разнообразие мелодий позволило передать разные настроения и чувства. Вечер показал, как музыка сближает культуры и находит отклик у слушателей независимо от языка.

Особенным этот вечер стал для Джейхуна Язларлы: его произведения прозвучали впервые.

Концерт открыло сочинение "Голос флейты", которое композитор посвятил турецкой флейтистке Лейле Байрамогуллары. Она исполнила его вместе с пианисткой Нармин Искендеровой и исполнительницей на ударных инструментах Семой Ганбаевой. Их выступление продемонстрировало выразительные возможности флейты.

Помимо сочинений Язларлы, прозвучали произведения Ялчина Турана, Арифа Меликова, Ахмета Саита Карабулута, Джалала Аббасова, Озгюра Гюльбея, Фикрета Амирова ("Шесть пьес"), Исмаила Карчылыоглу, Исмаила Мирзоева и С. Этхема. Каждое из них вносило в программу свои краски, делая ее разнообразной и насыщенной.

Завершился концерт премьерой второго сочинения Язларлы - "Страницы жизни", посвященного светлой памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева. Это посвящение придало финалу вечера особое символическое значение.

Концерт еще раз показал, как музыка способна сближать народы и объединять культуры. Азербайджанские и турецкие произведения, а также премьерные сочинения в интересных интерпретациях оставили яркое впечатление, и зрители искренне поблагодарили музыкантов.

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