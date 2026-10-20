Какие нарушения считаются автохулиганством?

Грубое нарушение правил дорожного движения, демонстративное неуважение к общественному порядку и опасные маневры в некоторых случаях могут квалифицироваться как автoхулиганство.

Какие действия относятся к этой категории и какое наказание за них предусмотрено законом?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, к автoхулиганству могут относиться уличные гонки, управление автомобилем с оторванным от земли одним или несколькими колесами, резкое ускорение с пробуксовкой и громким визгом шин, а также оставление многочисленных следов от шин на дороге.

За такие нарушения водителю могут ограничить право управления транспортными средствами на один год. Кроме того, предусмотрен штраф в размере от 500 до 750 манатов либо административный арест на срок от 15 суток до одного месяца.

Если аналогичное нарушение совершено повторно в течение года после вступления в силу решения о применении административного взыскания, наказание ужесточается. В этом случае водителю могут ограничить право управления транспортными средствами на два года, назначить штраф от 750 до 1 000 манатов либо административный арест на срок от одного до двух месяцев.

Если автoхулиганство сопровождается превышением установленного ограничения скорости более чем на 60 км/ч, предусмотрено более строгое наказание. В таком случае водителю могут ограничить право управления транспортными средствами на два года, назначить штраф от 2 000 до 4 000 манатов либо административный арест на срок от одного до двух месяцев.

При этом законодательство предусматривает исключение. Резкое торможение с визгом шин или оставлением следов на асфальте с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия само по себе не считается автoхулиганством.