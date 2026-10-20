Гюндуз Керимов назвал роль комплаенса в укреплении позиций бизнеса

Комплаенс играет важную роль в защите репутации и повышении рыночной стоимости компаний.

Об этом во вторник заявил заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов в Баку на Конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Г.Керимов отметил, что политика комплаенса охватывает защиту интеллектуальной собственности, бренда, репутации и конфиденциальной информации компаний, а также борьбу с коррупцией и соблюдение принципов этического поведения.

По его словам, защита прав интеллектуальной собственности является важной составляющей политики комплаенса. Она включает защиту бренда и деловой репутации компании, надлежащее использование ее наименования и предотвращение имитации товарных знаков.

Гюндуз Керимов сообщил, что защита конфиденциальной информации и инсайдерских данных, а также предотвращение незаконного получения и распространения информации, принадлежащей другим лицам, также относятся к основным направлениям формирования культуры комплаенса.

Он подчеркнул, что комплаенс напрямую влияет на формирование репутации компании и повышение ее рыночной стоимости.

"Узнаваемость и репутация компании формируются именно благодаря строгому соблюдению политики комплаенса", - заявил он.

Заведующий отделом пояснил, что понятие goodwill, используемое в бухгалтерском учете, обозначает стоимость компании, обусловленную ее репутацией и другими нематериальными факторами. Соблюдение принципов комплаенса способствует увеличению этой стоимости.

По его словам, применение в деятельности компаний принципов совершенства и зрелости, отказ от взяточничества и политика нулевой терпимости к нарушениям закона имеют важное значение для формирования культуры комплаенса.

"Компания должна заявлять о своей нулевой терпимости к нарушениям законодательства и несоблюдению правил", - подчеркнул Гюндуз Керимов.

Он добавил, что комплаенс тесно связан с правовой, экономической и социальной ответственностью. Для эффективного применения этих принципов необходимо предусмотреть механизмы привлечения к ответственности за нарушения и соответствующие санкции.

Гюндуз Керимов также затронул вопрос использования термина "комплаенс" в азербайджанском языке. Он отметил, что суть этого понятия можно объяснить такими словами, как "соблюдение" и "соответствие", однако заменять сам термин отдельным эквивалентом на азербайджанском языке нет необходимости.

"В законодательстве и языке Азербайджана наряду с термином "коррупция" можно использовать и термин "комплаенс". Его суть можно объяснить словами "соблюдение" или "соответствие", однако комплаенс сам по себе является отдельным понятием", - заявил он.

Заведующий отделом подчеркнул, что комплаенс не ограничивается соблюдением требований законодательства, но также предполагает поведение в соответствии с ценностями, принятыми в обществе. В этом смысле предотвращение действий, противоречащих общественным интересам, и соблюдение принципов социальной ответственности также являются составляющими культуры комплаенса.

Он отметил, что политика комплаенса компаний должна формироваться как на основе правовых обязательств, так и с учетом уважения к общественным ценностям, а соответствующие принципы должны последовательно применяться в повседневной деятельности.