Сегодня - 6 лет со дня освобождения города Зангилан

Проходит 6 лет со дня освобождения от оккупации города Зангилан.

Как передает Day.Az, в результате начатой азербайджанской армией 27 сентября 2020 года контрнаступления город Зангилан 20 октября 2020 года был освобожден от армянской оккупации.

Азербайджанская армия, расширив масштаб начавшихся 27 сентября боевых операций, на 24 день боев вошла на территорию Зангиланского района. Армия, заставив врага отступить, 20 октября освободила от оккупации несколько населенных пунктов Зангиланского района.

Новость о том, что азербайджанская армия начала освобождать от оккупации населенные пункты Зангиланского района, Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил в ходе обращения к народу. В ходе обращения глава государства объявил об освобождении от оккупации 20 октября сел Физулинского района - Дёрдчинар, Кюрдляр, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы, сел Джабраильского района - Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбашы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедлы, сел Ходжавендского района - Агджакенд, Мулькудяря, Дашбашы, Гюнешли (прежнее название Норашен), Венг (глава государства в ходе того обращения заявил о переименовании села Венг в Чинарлы).

Затем глава государства объявил о том, что славная азербайджанская армия вошла на территорию Зангиланского района и освободила от оккупации населенные пункты. От оккупации были освобождены села Зангиланского района - Хавалы, Зарнали, Мамедбейли, Хакари, Шарифан и Муганлы, а также город Зангилан.

Азербайджанская армия, нанеся тяжелое поражение армянской армии в Зангилане, уничтожила много живой силы и техники врага. Освободив Зангиланский район от оккупации, азербайджанская армия вышла к границе с Арменией.

В Азербайджане учреждена медаль "За освобождение Зангилана".

По распоряжению Президента Ильхама Алиева, за проявленное личное мужество и отвагу во время участия в боях за освобождение Зангиланского района от оккупации, военнослужащие были награждены медалью "За освобождение Зангиланского района".

Распоряжением Президента Ильхама Алиева 20 октября учрежден как День города Зангилан.

Напомним, Зангиланский район 29 октября 1993 года был оккупирован Вооруженными Силами Армении. Армяне в период оккупации разрушили город Зангилан и села района, уничтожили религиозные, исторические, культурные памятники и кладбища.

Оккупанты также совершили экологический террор против богатой природы Зангилана, зверски эксплуатировались природные месторождения на территории района, вырубались и сжигались редкие Восточные платаны в государственном природном заповеднике "Беситчай".

Содержащие тяжелые металлы, фенол и радиоактивные вещества в тысячи раз превышающие норму сточные воды находящихся на территории Гаджаранского медно-молибденового и Гафанского горно-обогатительного комбинатов, проходя через Зангилан, загрязняли реку Охчучай, впадающую в реку Араз. В результате был нанесен серьезный ущерб природе и окружающей среде, уничтожены редкие виды рыб в реке.

Сильное загрязнение Охчучая Арменией расценивается как большой экологический террор.