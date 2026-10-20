Трамп предложил переименовать один из штатов

Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико

Как передает Day.Az, Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social.

"Нью-Мексико должен немедленно сменить название на Нью-Америка. Мы не Мексика, мы Соединённые Штаты Америки!" - написал Президент США.

По мнению Трампа, переименование штата может повысить его престиж и экономическую ценность, а также положительно сказаться на доходах местного населения.

О начале каких-либо официальных процедур по реализации предложения не сообщается.