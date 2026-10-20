https://news.day.az/world/1868195.html Трамп предложил переименовать один из штатов Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико Как передает Day.Az, Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. "Нью-Мексико должен немедленно сменить название на Нью-Америка. Мы не Мексика, мы Соединённые Штаты Америки!" - написал Президент США.
Трамп предложил переименовать один из штатов
Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико
Как передает Day.Az, Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social.
"Нью-Мексико должен немедленно сменить название на Нью-Америка. Мы не Мексика, мы Соединённые Штаты Америки!" - написал Президент США.
По мнению Трампа, переименование штата может повысить его престиж и экономическую ценность, а также положительно сказаться на доходах местного населения.
О начале каких-либо официальных процедур по реализации предложения не сообщается.
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