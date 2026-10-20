Правительство Франции потеряло контроль

Массовые протесты и беспорядки во Франции показали, что власти страны сталкиваются с серьёзными трудностями в сдерживании общественного недовольства.

Как передает Day.Az, об этом говорится в аналитическом материале Financial Times, посвящённом последним событиям во Франции.

По мнению авторов статьи, правительство неверно оценило масштаб демонстраций 17 октября и не смогло принять последовательные меры по преодолению кризиса.

Издание отмечает, что уличное насилие подрывает общественное доверие к государственным институтам, негативно влияет на деловой климат и наносит ущерб международной репутации Франции.

Financial Times расценивает поджог здания мэрии XIX века во французском городе Лимож во время беспорядков как символ ослабления авторитета Президента Эммануэля Макрона.

В статье также обращается внимание на различия между нынешними протестами и движением "жёлтых жилетов" 2018 года.

Отмечается, что тогда администрация Макрона смогла выделить 11 млрд евро для снижения общественного недовольства.

По оценке издания, сейчас возможности французского бюджета более ограничены, и правительству стало сложнее прибегать к аналогичным финансовым мерам.

Авторы считают, что продолжающиеся протесты отчётливее выявили накопившиеся во Франции социальные и экономические проблемы.