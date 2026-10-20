Развитие ИИ усиливает вызовы в сфере кибербезопасности

Применение систем искусственного интеллекта создает новые вызовы в сфере информационной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Аллахверен Исмаилов, выступая на VIII Саммите руководителей по информационной безопасности государственных органов в Баку.

Он отметил, что подготовка более убедительных фишинговых атак с помощью искусственного интеллекта, совершенствование методов социальной инженерии, подделка голоса и изображений, распространение дезинформации, а также проведение кибератак в более широких масштабах - лишь часть возникающих вызовов.

"С другой стороны, неконтролируемое использование общедоступных инструментов искусственного интеллекта, передача конфиденциальных данных на внешние платформы, зависимость от облачных сервисов и сторонних поставщиков, а также неопределенность в отношении того, как системы искусственного интеллекта собирают, обрабатывают и хранят данные, создают дополнительные риски.

Эта реальность напоминает нам об одном важном обстоятельстве: внедрение искусственного интеллекта - это не отдельное технологическое решение, которое можно принимать в отрыве от вопросов информационной безопасности. Это стратегический вопрос, напрямую влияющий на модель управления организацией, оценку рисков и защиту данных.

Именно поэтому роль руководителей по информационной безопасности становится все более значимой. Их задача заключается не только в защите существующих систем, но и в заблаговременном выявлении рисков, связанных с внедрением новых технологий, содействии принятию обоснованных решений и создании необходимых условий для безопасных инноваций", - добавил он.

Аллахверен Исмаилов подчеркнул, что применение искусственного интеллекта в государственном управлении, расширение цифровых возможностей и формирование соответствующих механизмов управления в этой сфере входят в число важных приоритетов Азербайджанской Республики.

"Стратегия Азербайджанской Республики по искусственному интеллекту на 2025-2028 годы создает важную основу для деятельности в этом направлении. Предстоящая задача заключается в эффективном использовании потенциала искусственного интеллекта при одновременном обеспечении надежности, безопасности и ответственного управления его применением. В этом отношении особое значение имеют выявление и оценка рисков, связанных с искусственным интеллектом, в государственных органах", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит VIII Саммит руководителей по информационной безопасности государственных органов.

Основная цель мероприятия - содействовать обмену опытом между руководителями подразделений по информационной безопасности государственных органов, укрепить сотрудничество в сферах информационной безопасности и кибербезопасности, а также обсудить актуальные вопросы, связанные с современными технологическими вызовами и применением искусственного интеллекта.

В рамках саммита обсуждаются применение искусственного интеллекта в государственном управлении и цифровой инфраструктуре, открывающиеся благодаря ему возможности, новые киберугрозы, внедрение принципов надежного и безопасного цифрового государства, управление данными, а также выявление, оценка и управление рисками в сфере информационной безопасности и кибербезопасности.