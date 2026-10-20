https://news.day.az/economy/1868280.html Тогрул Алиев отметил рост роли нефинансовых рисков в финансовой сфере Управление рисками в финансовом секторе больше не ограничивается исключительно финансовыми рисками. Все большее значение приобретают риски, связанные с информационной безопасностью, киберугрозами, экологическими и социальными факторами, а также корпоративным управлением.

Тогрул Алиев отметил рост роли нефинансовых рисков в финансовой сфере

Экономика, 20 октября 2026 12:08 (UTC +04:00) 1 084
Тогрул Алиев отметил рост роли нефинансовых рисков в финансовой сфере

Управление рисками в финансовом секторе больше не ограничивается исключительно финансовыми рисками. Все большее значение приобретают риски, связанные с информационной безопасностью, киберугрозами, экологическими и социальными факторами, а также корпоративным управлением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА), член Правления Тогрул Алиев на конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу, проходящей в Баку.

По его словам, управление рисками и принятие решений в деятельности организаций определяются не только финансовыми результатами, но и подходами к оценке рисков, принципами принятия решений, а также способностью сохранять доверие заинтересованных сторон.

Т. Алиев отметил, что система GRC, объединяющая корпоративное управление, управление рисками и комплаенс, является важным институциональным механизмом, способствующим долгосрочному развитию организаций и обеспечению устойчивости финансовой системы.

Он подчеркнул, что изменения в глобальной экономической среде еще больше повышают значимость такого подхода. Правильная оценка влияния экономических, геополитических, технологических и экологических факторов на деловую среду требует своевременного выявления рисков, принятия обоснованных решений и гибкой адаптации к меняющимся условиям.

Заместитель председателя ЦБА отметил, что Центральный банк Азербайджана определил систему GRC в качестве одного из основных приоритетов стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы.

По его словам, банки, страховые и инвестиционные компании относятся к основным сферам, в которых системно применяются стандарты корпоративного управления, управления рисками и комплаенса. Требования, установленные для финансовых институтов, направлены на повышение их устойчивости и укрепление доверия к сектору в целом.

"Надежное корпоративное управление и эффективное управление рисками не только укрепляют устойчивость самих финансовых институтов, но и вносят значительный вклад в повышение доверия к финансовому сектору в целом. Устойчивость отдельных финансовых институтов и стабильность финансового сектора в целом тесно взаимосвязаны", - заявил он.

Т. Алиев отметил, что Центральный банк, опираясь на международные стандарты, адаптирует регуляторные требования к уровню развития, потребностям и особенностям местного рынка.

 

Он также сообщил, что ЦБА перешел к риск-ориентированному надзорному подходу на основе Азербайджанской системы оценки рисков (ARAS). По его словам, принципы GRC являются одним из основных компонентов этого подхода.

"В рамках данного подхода наша цель заключается в обеспечении гибкого развития систем управления рисками, механизмов комплаенса и внутреннего контроля в соответствии с уровнем рисков", - подчеркнул представитель ЦБА.

По его словам, в современных условиях понятие комплаенса уже не ограничивается соблюдением правовых и регуляторных требований, а также противодействием легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.

Т. Алиев заявил, что комплаенс является важным механизмом формирования культуры управления рисками в организациях, внедрения принципов ответственного управления и принятия обоснованных решений. Интеграция комплаенса в процесс принятия решений не только повышает качество управления, но и способствует укреплению институционального доверия.

Заместитель председателя ЦБА добавил, что развитие искусственного интеллекта, токенизации и новых цифровых услуг повышает значимость надежных механизмов управления. Эти технологии могут создавать устойчивую ценность только при условии надлежащего управления соответствующими рисками.

Он подчеркнул, что Центральный банк Азербайджана уже установил требования к управлению различными финансовыми рисками, в том числе кредитными рисками и рисками ликвидности.

"Вместе с тем в рамках современной системы управления рисками все большее значение приобретает комплексная оценка и управление не только финансовыми, но и нефинансовыми рисками", - заключил он.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА #НЕФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 12:37 (UTC+04), Общество 0
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 12:35 (UTC+04), В мире 8
Гигантский астероид рухнул в Северное море 12:31 (UTC+04), Это интересно 183
В ИВ Ярдымлинского района назначен новый глава - Распоряжение 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 209
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 211
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 12:21 (UTC+04), В мире 294
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 12:14 (UTC+04), Общество 282
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 12:13 (UTC+04), Политика 1 367
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 12:13 (UTC+04), Политика 286
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 12:07 (UTC+04), Экономика 291
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 12:05 (UTC+04), Общество 296
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 12:02 (UTC+04), Общество 301
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 282
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 12:00 (UTC+04), Экономика 313
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 11:54 (UTC+04), Автоновости 325
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 354
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 11:48 (UTC+04), Экономика 423
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 11:40 (UTC+04), Спорт 341
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 357
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 11:34 (UTC+04), Экономика 2 752
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 11:28 (UTC+04), Политика 385
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 11:22 (UTC+04), Экономика 365
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 11:17 (UTC+04), Экономика 2 201
Рекордный штраф для Meta 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 370
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 11:09 (UTC+04), В мире 422
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 11:04 (UTC+04), Экономика 556
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:00 (UTC+04), Политика 3 976
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 421
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 10:49 (UTC+04), Политика 656
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 10:46 (UTC+04), Экономика 466
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 10:40 (UTC+04), В мире 430
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 10:32 (UTC+04), Общество 445
В Баку проходит конференция по цифровой финансовой экосистеме 10:27 (UTC+04), Экономика 666
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 10:22 (UTC+04), Туризм 664
Азербайджанская нефть подорожала 10:19 (UTC+04), Экономика 479
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 10:15 (UTC+04), В мире 465
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 10:09 (UTC+04), Экономика 472
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 10:05 (UTC+04), Общество 901
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 513
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 09:59 (UTC+04), Общество 464
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 09:50 (UTC+04), В мире 7 780
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 473
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 09:37 (UTC+04), Общество 527
Начался второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 09:33 (UTC+04), Экономика 806
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 09:30 (UTC+04), Автоновости 437
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 09:24 (UTC+04), Общество 443
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 09:20 (UTC+04), В мире 865
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 09:16 (UTC+04), Политика 874
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 541
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 09:00 (UTC+04), В мире 565
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 08:37 (UTC+04), В мире 583
В Вашингтоне возник спор 08:25 (UTC+04), В мире 1 034
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), В мире 653
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 08:00 (UTC+04), Политика 7 080
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), В мире 641
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 07:19 (UTC+04), Автоновости 635
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 07:07 (UTC+04), Общество 1 431
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 909
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 797
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 926
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 946
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 639
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 1 004
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 909
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 112
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 741
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 084
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 150
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 667
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 2 112
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 119
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 476
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 231
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 4 928
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 036
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 213
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 751
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 156
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 6 781
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 733
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 144
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 2 208
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 784
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 232
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 741
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 176
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 755
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 245
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 726
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 409
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 255
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 168
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 721
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 229
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 3 371
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 714
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 3 700
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 620
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 169
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 8 330
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 651
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 805
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 116
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 583
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 152
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 735
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 3 096
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 657
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 565
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 666
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 2 701
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 074
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 544
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 063
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 690
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 748
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 1 113
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 102
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 3 262
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 2 680
Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО 21 октября 16:06 (UTC+04), Наука и технологии 577
Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО 21 октября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 158
В европейской стране массово перестали работать сайты 21 октября 15:54 (UTC+04), В мире 1 142
2 vəkilə töhmət verilib 21 октября 15:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 081
Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО 21 октября 15:47 (UTC+04), Политика 3 351
İş yerində bağça ideyası: Azərbaycanda reallaşa bilərmi? - VİDEO 21 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 1 050
Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 1 110
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 145
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 1 100
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 570
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 4 824
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 8 275
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 10 123
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 1 193
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 092
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 598
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 164
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 172
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 623
ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 180
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 783
В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 637
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 2 251
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 8 192
В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов 21 октября 13:23 (UTC+04), Общество 3 204
В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда 21 октября 13:17 (UTC+04), Экономика 3 480
ЕБРР призвал превратить Средний коридор из транспортного маршрута в экономический коридор 21 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 058
В Баку раскрыли мошенничество под видом услуги по стирке ковров - ВИДЕО 21 октября 13:11 (UTC+04), Общество 4 236
ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 3 470
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 1 180
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 21 октября 12:50 (UTC+04), Общество 3 444
ЕС предлагает создать в Азербайджане "Сеть наставников для экспортеров" 21 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 3 528
Вниманию водителей: на этой дороге ограничено движение - ВИДЕО 21 октября 12:39 (UTC+04), Общество 664
В ЦБА разъяснили условия страховых выплат при потере работы 21 октября 12:34 (UTC+04), Экономика 1 145
ЕС предлагает создать в Азербайджане Экспортно-импортный банк для поддержки МСБ 21 октября 12:25 (UTC+04), Экономика 1 088
В Азербайджане насчитывается около 2,3 млн домохозяйств - Бахар Мурадова 21 октября 12:20 (UTC+04), Общество 3 175
В школах Азербайджана ограничен доступ в TikTok 21 октября 12:15 (UTC+04), Общество 677
От имени журналистов создают фейковые аккаунты в WhatsApp - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 21 октября 12:11 (UTC+04), Общество 5 833
В ЕС рассказали о преимуществах присоединения Азербайджана к транзитной конвенции 21 октября 12:08 (UTC+04), Экономика 1 093
Стивен Уиткофф прибыл в Россию 21 октября 12:02 (UTC+04), В мире 1 116
Украина впервые применила тяжелый дрон для эвакуации раненого - ВИДЕО 21 октября 11:56 (UTC+04), В мире 1 178
Во Франции потерпел крушение истребитель, есть погибший 21 октября 11:45 (UTC+04), В мире 1 113
ЕС предлагает создать в Азербайджане Национальный торговый портал 21 октября 11:41 (UTC+04), Экономика 1 096
Мария Шарапова едет в Баку 21 октября 11:37 (UTC+04), Спорт 906
Азербайджан передает зарубежным партнерам знания и опыт ASAN xidmət - Ульви Мехтиев 21 октября 11:35 (UTC+04), Общество 3 201
В ЦБА рассказали о влиянии цифровизации на страховой сектор Азербайджана 21 октября 11:30 (UTC+04), Экономика 1 072
SOCAR может инвестировать ресурсы в экспортно ориентированные ненефтяные отрасли 21 октября 11:25 (UTC+04), Экономика 1 087
Дорожная полиция обратилась к водителям 21 октября 11:23 (UTC+04), Общество 687
TRIPP сможет привлечь дополнительные грузопотоки после ввода в эксплуатацию – ЕС 21 октября 11:14 (UTC+04), Экономика 1 069
В Центре инновационного развития ASAN внедрили шесть новых инструментов обучения 21 октября 11:10 (UTC+04), Общество 3 208
Завтра в этих районах не будет газа 21 октября 11:07 (UTC+04), Общество 764
Названы факторы, привлекающие европейские компании в Азербайджан 21 октября 11:05 (UTC+04), Экономика 1 078
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и ОАЭ - ВИДЕО 21 октября 10:58 (UTC+04), Политика 1 102
Центр инновационного развития ASAN о результатах пятилетней деятельности 21 октября 10:55 (UTC+04), Общество 3 204
Раскрыта сумма возможного ущерба от беспорядков во Франции 21 октября 10:52 (UTC+04), В мире 1 107
В ЕС подчеркнули растущий интерес европейского бизнеса к регионам Азербайджана 21 октября 10:47 (UTC+04), Экономика 1 106
Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана - СМИ 21 октября 10:41 (UTC+04), В мире 1 166
ЕС работает над привлечением инвестиций в стратегические секторы Азербайджана 21 октября 10:39 (UTC+04), Экономика 1 086
Азербайджанская нефть подорожала 21 октября 10:36 (UTC+04), Экономика 1 159
ЕС отметил роль Среднего коридора в укреплении транзитных позиций Азербайджана 21 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 1 082
В Баку стартует Фестиваль оливок - ВИДЕО 21 октября 10:31 (UTC+04), Общество 6 303
В Баку состоялся бизнес-форум ЕС - Азербайджан - ФОТО 21 октября 10:15 (UTC+04), Экономика 5 790
В Баку обсудят перспективы сотрудничества стран ОИС в борьбе с коррупцией 21 октября 10:13 (UTC+04), Политика 1 223
Эльчин Амирбеков и Кевин Гамильтон обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО 21 октября 10:02 (UTC+04), Политика 7 910
Юг и Север хотят торговать через Азербайджан - ОБЗОР 21 октября 10:00 (UTC+04), Политика 6 750
В Баку произошел пожар в жилом доме - ОБНОВЛЕНО 21 октября 09:41 (UTC+04), Общество 1 798
Elçin Əmirbəyov NATO Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi ilə əməkdaşlığı müzakirə edib 21 октября 09:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 041
Mercedes-Benz готовит новое поколение и компактную модель G-Class 21 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 643
Леброн Джеймс дебютировал за "Филадельфию" в регулярном чемпионате НБА 21 октября 09:23 (UTC+04), Спорт 622
Биткоин вырос в цене 21 октября 09:19 (UTC+04), Экономика 3 894
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 октября 21 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Организация цифрового сотрудничества готова содействовать экспорту цифровых решений из Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ 21 октября 09:00 (UTC+04), Экономика 5 685
В трех районах Баку не будет света 21 октября 08:45 (UTC+04), Общество 1 859
В Азербайджане готовят новые правила оплаты онлайн-покупок - ВИДЕО 21 октября 08:31 (UTC+04), Экономика 4 833
В опасные леса Китая отправили робособак - ВИДЕО 21 октября 08:13 (UTC+04), Наука и технологии 713
Карабахская карта на COP17: армянские реваншисты снова просчитались – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 21 октября 08:00 (UTC+04), Политика 4 654
Еще новости