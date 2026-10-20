Тогрул Алиев отметил рост роли нефинансовых рисков в финансовой сфере

Управление рисками в финансовом секторе больше не ограничивается исключительно финансовыми рисками. Все большее значение приобретают риски, связанные с информационной безопасностью, киберугрозами, экологическими и социальными факторами, а также корпоративным управлением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА), член Правления Тогрул Алиев на конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу, проходящей в Баку.

По его словам, управление рисками и принятие решений в деятельности организаций определяются не только финансовыми результатами, но и подходами к оценке рисков, принципами принятия решений, а также способностью сохранять доверие заинтересованных сторон.

Т. Алиев отметил, что система GRC, объединяющая корпоративное управление, управление рисками и комплаенс, является важным институциональным механизмом, способствующим долгосрочному развитию организаций и обеспечению устойчивости финансовой системы.

Он подчеркнул, что изменения в глобальной экономической среде еще больше повышают значимость такого подхода. Правильная оценка влияния экономических, геополитических, технологических и экологических факторов на деловую среду требует своевременного выявления рисков, принятия обоснованных решений и гибкой адаптации к меняющимся условиям.

Заместитель председателя ЦБА отметил, что Центральный банк Азербайджана определил систему GRC в качестве одного из основных приоритетов стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы.

По его словам, банки, страховые и инвестиционные компании относятся к основным сферам, в которых системно применяются стандарты корпоративного управления, управления рисками и комплаенса. Требования, установленные для финансовых институтов, направлены на повышение их устойчивости и укрепление доверия к сектору в целом.

"Надежное корпоративное управление и эффективное управление рисками не только укрепляют устойчивость самих финансовых институтов, но и вносят значительный вклад в повышение доверия к финансовому сектору в целом. Устойчивость отдельных финансовых институтов и стабильность финансового сектора в целом тесно взаимосвязаны", - заявил он.

Т. Алиев отметил, что Центральный банк, опираясь на международные стандарты, адаптирует регуляторные требования к уровню развития, потребностям и особенностям местного рынка.

Он также сообщил, что ЦБА перешел к риск-ориентированному надзорному подходу на основе Азербайджанской системы оценки рисков (ARAS). По его словам, принципы GRC являются одним из основных компонентов этого подхода.

"В рамках данного подхода наша цель заключается в обеспечении гибкого развития систем управления рисками, механизмов комплаенса и внутреннего контроля в соответствии с уровнем рисков", - подчеркнул представитель ЦБА.

По его словам, в современных условиях понятие комплаенса уже не ограничивается соблюдением правовых и регуляторных требований, а также противодействием легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.

Т. Алиев заявил, что комплаенс является важным механизмом формирования культуры управления рисками в организациях, внедрения принципов ответственного управления и принятия обоснованных решений. Интеграция комплаенса в процесс принятия решений не только повышает качество управления, но и способствует укреплению институционального доверия.

Заместитель председателя ЦБА добавил, что развитие искусственного интеллекта, токенизации и новых цифровых услуг повышает значимость надежных механизмов управления. Эти технологии могут создавать устойчивую ценность только при условии надлежащего управления соответствующими рисками.

Он подчеркнул, что Центральный банк Азербайджана уже установил требования к управлению различными финансовыми рисками, в том числе кредитными рисками и рисками ликвидности.

"Вместе с тем в рамках современной системы управления рисками все большее значение приобретает комплексная оценка и управление не только финансовыми, но и нефинансовыми рисками", - заключил он.