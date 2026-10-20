ЦБА намерен обновить требования к корпоративному управлению в банках

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен включить часть действующих рекомендаций по корпоративному управлению в банковском секторе в нормативные требования. В ближайшее время соответствующий проект планируется вынести на обсуждение с представителями банковского сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана, член Правления Тогрул Алиев на конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC), проходящей в Баку.

По его словам, риски в сфере информационной и кибербезопасности уже стали одними из ключевых для всего финансового сектора. Эффективное управление этими рисками имеет особое значение для обеспечения устойчивости финансовой системы.

Т. Алиев отметил, что Центральный банк Азербайджана регулярно обновляет стандарты корпоративного управления. В рамках этой работы в 2024 году также был принят рекомендательный документ по совершенствованию корпоративного управления в банковском секторе.

"Эти рекомендации служат ориентиром для банковского сектора, помогая ему адаптироваться к нововведениям и передовым практикам в области корпоративного управления, а также подготовиться к более прогрессивному регулированию. В то же время они показывают, в каком направлении в дальнейшем будут развиваться требования Центрального банка Азербайджана к корпоративному управлению", - заявил он.

Заместитель председателя ЦБА подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по включению в нормативную базу положений указанных рекомендаций, которые могут способствовать переходу корпоративного управления в банковском секторе на новый этап развития.

"По этому вопросу уже проводятся внутренние обсуждения. В ближайшее время мы планируем представить соответствующий проект банковскому сектору. Мнения специалистов банковского сектора имеют для нас чрезвычайно важное значение", - отметил Т. Алиев.

Он заявил, что обеспечить устойчивое корпоративное управление исключительно за счет нормативных требований невозможно. В этом процессе важную роль играют поддержка со стороны руководителей организаций, профессионализм подразделений по управлению рисками и комплаенсу, а также знания и навыки сотрудников.

По его словам, сертификация специалистов и их профессиональное развитие также относятся к важным вопросам как для финансовых институтов, так и для регулирующих органов.

Т. Алиев добавил, что для развития сферы GRC важны обмен опытом и обсуждение передовых международных подходов. Он выразил надежду, что проводимая конференция внесет вклад в дальнейшее совершенствование практики корпоративного управления, управления рисками и комплаенса в Азербайджане.

Отметим, что в Баку проходит конференция по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу.

В конференции участвуют представители государственных органов и финансового сектора, а также профильные специалисты.

Одна из панельных дискуссий посвящена глобальным и локальным вызовам в сфере комплаенса. Участники рассматривают новые риски, их влияние на бизнес и регуляторную среду, существующие трудности в управлении рисками и перспективные направления развития.

Другая панель посвящена повышению прозрачности в деловой среде. Обсуждаются роль комплаенса в укреплении устойчивого управления, влияние этого подхода на бизнес и практический опыт его применения в разных секторах.

Цель конференции - рассмотреть подходы в области устойчивого бизнеса и корпоративного управления, а также обменяться опытом в сфере управления рисками и комплаенса.