Суд в Казахстане изменил решение в отношении рэпера Navai

В Казахстане прекратили уголовное преследование рэпера Navai (Наваи Бакирова), ранее задержанного по делу, связанному с наркотическими веществами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Казахстана, решение принято с учетом того, что исполнитель впервые совершил правонарушение и выразил деятельное раскаяние.

"Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям", - сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что процессуальное решение принято в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и утверждено надзорным органом.

При этом прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям не означает признания человека невиновным или его оправдания.

После закрытия дела артиста выдворили из страны.

Напомним, ранее Navai задержали на границе Казахстана и Кыргызстана. После этого суд отправил музыканта под стражу. Позднее меру пресечения изменили, освободив рэпера под залог.