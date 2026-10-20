Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове 21 октября ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не ожидается.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, утром северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов, днем - 22-26 градусов тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 60-65%.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки будут носить кратковременный ливневый и интенсивный характер. Возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег.

Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

В районах страны температура воздуха ночью составит 16-19 градусов, днем - 25-28 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10 градусов, днем - 12-16 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az