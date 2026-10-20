Кибербезопасность и геополитические риски повышают требования к комплаенсу в телеком-секторе

Расширение цифровой экосистемы, внедрение новых технологий и рост геополитических рисков повышают требования к комплаенсу, кибербезопасности и управлению рисками в телекоммуникационном секторе.

Об этом заявила генеральный директор по правовым вопросам и стратегии данных ООО Azercell Telekom Ширин Алиева во вторник на конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC), проходящей в Баку, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

Она отметила, что цифровая экосистема включает облачные сервисы, финансовые технологии (FinTech), широкополосный интернет и другие цифровые решения. Развитие этой экосистемы создает новые возможности как на глобальном, так и на местном уровне, одновременно повышая ответственность ее участников.

По словам Ш. Алиевой, за последние два года в ряде стран были утверждены различные концепции и стратегические документы, в том числе стратегии развития цифровой экономики и искусственного интеллекта. Эти процессы еще больше повышают значимость цифровой трансформации для государств и бизнеса.

Она отметила, что одной из основных причин усиления требований к комплаенсу в телекоммуникационном секторе является рост рисков в сфере кибербезопасности.

"Учитывая геополитическое положение Азербайджана и нашу деятельность в цифровой сфере, кибератаки относятся к числу основных рисков, которые необходимо постоянно держать в поле зрения. Особенно актуальными вопросы кибербезопасности становятся во время таких крупных международных мероприятий, как COP29", - сказала она.

Ш. Алиева подчеркнула, что для своевременного выявления и предотвращения подобных рисков центры мониторинга работают круглосуточно, семь дней в неделю. Наряду с этим важное значение имеют соблюдение сотрудниками правил этического поведения, предотвращение конфликтов интересов и интеграция требований комплаенса в повседневные рабочие процессы.

Она отметила, что телекоммуникационный и банковский секторы относятся к критической инфраструктуре. Поэтому обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи во время чрезвычайных ситуаций и кризисов имеет особое значение.

"Независимо от происходящих событий услуги связи должны оставаться доступными. Люди должны иметь возможность поддерживать связь друг с другом в любых кризисных условиях", - отметила она.

По словам Ш. Алиевой, для этого необходимо выстроить эффективную систему управления рисками, разработать матрицу рисков, контролировать ее исполнение и внедрять действенные механизмы внутреннего контроля. Обеспечение устойчивости сетей требует регулярного тестирования мер по соблюдению требований комплаенса и обеспечению кибербезопасности.

Она также заявила, что защита персональных данных является одним из главных приоритетов телекоммуникационных компаний. Поскольку операторы связи работают со сведениями об интернет-активности пользователей и другими конфиденциальными данными, ответственность в этой сфере особенно высока. Расширение применения цифровых решений также повышает риски и требования, связанные с защитой данных.

Ш. Алиева рассказала о работе по расширению цифровой инфраструктуры в Азербайджане. По ее словам, в рамках проекта Онлайн Азербайджан, реализуемого компанией Aztelekom, широкополосным интернетом обеспечены почти 100% населения страны.

Она отметила, что расширение доступа к интернет-услугам, в том числе в отдаленных регионах, создает условия для расширения экономических возможностей. В частности, женщины, занимающиеся малым и средним предпринимательством, получают возможность использовать цифровые инструменты для выхода на более широкие рынки со своими товарами и услугами.

Вместе с тем Ш. Алиева заявила, что геополитическая напряженность влияет на цепочки поставок в телекоммуникационном секторе. По ее словам, напряженность на Ближнем Востоке создает трудности с поставками графических процессоров (GPU) и другого технологического оборудования.

Она отметила, что в условиях присутствия на рынке телекоммуникационного оборудования крупных международных компаний необходимо также тщательно оценивать санкционные риски.

"В этих условиях одной из главных задач сектора является обеспечение устойчивости цепочек поставок при одновременном соблюдении требований комплаенса", - заключила она.

Отметим, что в Баку проходит конференция по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу.

В конференции участвуют представители государственных органов и финансового сектора, а также профильные специалисты.

Одна из панельных дискуссий посвящена глобальным и локальным вызовам в сфере комплаенса. Участники рассматривают новые риски, их влияние на бизнес и регуляторную среду, существующие трудности в управлении рисками и перспективные направления развития.

Другая панель посвящена повышению прозрачности в деловой среде. Обсуждаются роль комплаенса в укреплении устойчивого управления, влияние этого подхода на бизнес и практический опыт его применения в разных секторах.

Цель конференции - рассмотреть подходы в области устойчивого бизнеса и корпоративного управления, а также обменяться опытом в сфере управления рисками и комплаенса.