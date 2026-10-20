В Азербайджане зафиксировали масштабные кибератаки на госорганы

В течение последней недели против государственных учреждений Азербайджана осуществляются масштабные кибератаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики Надир Новрузов в интервью журналистам в Баку в рамках VIII Саммита руководителей по информационной безопасности государственных учреждений.

По его словам, кибератаки на государственные учреждения фиксируются регулярно.

"Это явление, которое мы наблюдаем постоянно. Однако в последнее время, особенно в течение последней недели, мы фиксируем масштабные кибератаки, направленные против государственных учреждений, их информационных ресурсов и информационных систем", - сказал он.

Н.Новрузов отметил, что атаки преимущественно осуществляются в форме DDoS-атак и направлены на нарушение работы информационных систем государственных учреждений.

"Определить страну, из которой осуществляются атаки, довольно сложно. При проведении DDoS-атак, особенно крупномасштабных, используются ботнет-сети - сети зараженных устройств, расположенных в различных частях мира.

Поэтому мы наблюдаем DDoS-атаки из разных уголков мира, и сложно утверждать, что они осуществляются из какой-либо конкретной страны.

Последние атаки ставят перед нами прежде всего задачи своевременного выявления угроз и минимизации возможных последствий. Иными словами, в настоящее время речь идет уже не столько о кибербезопасности, сколько о киберустойчивости", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит VIII саммит руководителей, отвечающих за информационную безопасность государственных органов.

Саммит организован Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Основная цель мероприятия - содействие обмену опытом между руководителями, отвечающими за информационную безопасность в госорганах, укрепление сотрудничества в области информационной безопасности и кибербезопасности, а также обсуждение актуальных вопросов, связанных с технологическими вызовами и применением искусственного интеллекта.