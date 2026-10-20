https://news.day.az/society/1868316.html Гражданин Пакистана пытался нелегально пересечь границу с Россией адержан гражданин Пакистана, пытавшийся незаконно пересечь азербайджано-российскую границу-
Гражданин Пакистана пытался нелегально пересечь границу с Россией
Успешно продолжаются мероприятия по обеспечению надёжной охраны государственной границы и борьбе с незаконной миграцией.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы.
19 октября в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведённых на служебной территории пограничного отряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы, задержан гражданин Исламской Республики Пакистан, пытавшийся незаконно пересечь государственную границу из Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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