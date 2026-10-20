Известный автомобильный бренд заморозит зарплаты сотрудников

Volkswagen готовит масштабную программу заморозки зарплат для сотен тысяч сотрудников до 2030 года. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на внутренние конфиденциальные документы автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Меры экономии могут затронуть значительную часть из 600 тысяч сотрудников компании по всему миру. Аналитики предупреждают, что из-за инфляции многолетнее отсутствие индексации приведет к потере работниками примерно 10% реального дохода. В самом Volkswagen официально прокомментировали эти сведения как "спекуляции".

Программа оптимизации, получившая название Group Target Picture, предполагает не только заморозку окладов, но и сокращение премий, корпоративных льгот и сверхурочных часов. Кроме того, планируется увольнение десятков тысяч сотрудников, прежде всего в административном секторе, а под угрозой закрытия в Германии находятся четыре завода, включая площадки Audi и Porsche.

Профсоюзы и Всемирный производственный совет VW подвергли инициативу жесткой критике, назвав ее "абсурдной" и "нереализуемой". Профсоюз IG Metall требует повышения выплат на 5%, причем не только для Volkswagen, но и для всех дочерних структур, таких как Audi, Porsche и MAN.