В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

21 октября в горных и предгорных районах, а 22-23 октября в отдельных районах Азербайджана ожидаются осадки.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами возможны кратковременные ливни, грозы и град, а в высокогорных районах - снег. 22 октября в некоторых местах осадки будут интенсивными.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках. На отдельных реках Большого Кавказа и Нахчыванской Автономной Республики возможны кратковременные паводки и сели.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az