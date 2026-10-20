https://news.day.az/society/1868355.html В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 21 октября в горных и предгорных районах, а 22-23 октября в отдельных районах Азербайджана ожидаются осадки. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами возможны кратковременные ливни, грозы и град, а в высокогорных районах - снег. 22 октября в некоторых местах осадки будут интенсивными.
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
21 октября в горных и предгорных районах, а 22-23 октября в отдельных районах Азербайджана ожидаются осадки.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами возможны кратковременные ливни, грозы и град, а в высокогорных районах - снег. 22 октября в некоторых местах осадки будут интенсивными.
В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках. На отдельных реках Большого Кавказа и Нахчыванской Автономной Республики возможны кратковременные паводки и сели.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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