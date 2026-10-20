Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО

Известный азербайджанский дизайнер Гюльнара Халилова представила национальную коллекцию на 9-й Международной неделе моды Bursa Fashion Week, объединившей дизайнеров из разных стран мира. Коллекция Гюльнары Халиловой продемонстрировала богатство азербайджанского национального костюма, самобытность культурного наследия и традиции декоративно-прикладного искусства.

Как передает Day.Az, об этом сообщила корреспонденту Trend дизайнер .

В своих работах дизайнер сочетает национальные мотивы, традиционные элементы и современные тенденции моды, представляя азербайджанскую культуру на международной подиумной площадке.

"Bursa Fashion Week объединила дизайнеров из Азербайджана, Северной Македонии, Румынии, Болгарии, Италии и Турции. Мероприятие стало площадкой для демонстрации национальных традиций, современных дизайнерских решений и укрепления международных культурных связей", - сказала Trend дизайнер.

Основатель, организатор и идейный вдохновитель проекта - известный дизайнер Яшарие Доган.

В рамках мероприятия Гюльнара Халилова с участниками Bursa Fashion Week встретилась с мэром района Османгази города Бурса Эрканом Айдыном, а также с директором по культуре и туризму Бурсы Министерства культуры и туризма Турции Камилем Озером.

Во время встречи с мэром Эрканом Айдыном особое внимание было уделено значению международных культурных проектов, развитию творческого сотрудничества и популяризации национального наследия. В знак уважения Гюльнара Халилова преподнесла мэру изделия из шелка и сувенирную продукцию собственного дизайна, отражающие богатство азербайджанской культуры и мастерство национальных ремесленников.

Участие Гюльнары Халиловой в мероприятии способствовало продвижению азербайджанского национального костюма и культурного наследия страны на международной арене.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии, Туркменистана, Турецкой Республике Северного Кипра и других странах.