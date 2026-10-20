Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R)

Birbank Biznes, один из лидеров рынка бизнес- и банковских услуг для предпринимателей, совместно с Visa, мировым лидером в сфере цифровых платежей, запускает четвёртую волну глобальной инициативы по поддержке женского предпринимательства She's Next. Программа She's Next in Digital приглашает женщин-предпринимателей развивать цифровые навыки, получать экспертную поддержку и побороться за гранты из общего фонда в размере 60 000 AZN.

Под девизом "Начни с одного шага!" программа поможет женщинам расширить знания и навыки, необходимые для развития бизнеса, привлечения новых клиентов и более эффективного использования цифровых возможностей.

К участию приглашаются как женщины, уже владеющие бизнесом, так и те, кто хочет реализовать собственную бизнес-идею. Заявки принимаются в четырёх категориях. Категория "Цифровая" предназначена для действующего бизнеса, ориентированного на цифровое развитие, "Социальная" - для инициатив, направленных на создание социального эффекта, "Региональная" - для бизнеса, вносящего вклад в развитие регионов, а категория "Начинающие" - для женщин, которые планируют открыть собственное дело или хотят развить первоначальную бизнес-идею.

По итогам программы будут выбраны восемь победительниц - по две в каждой категории. Они получат финансовую поддержку из общего грантового фонда в размере 60 000 AZN для развития своего бизнеса и реализации идей.

В этом году She's Next впервые пройдёт также в Гяндже и Шеки. Мероприятия в регионах позволят женщинам-предпринимателям подробнее узнать о программе, получить помощь при регистрации, обменяться опытом с другими предпринимателями и познакомиться с историями успеха женщин, добившихся значительных результатов в бизнесе.

Регистрация на программу She's Next in Digital продлится до 30 ноября 2026 года. Ознакомиться с условиями участия, получить подробную информацию о программе и подать заявку можно на сайте shesnext.az. Чтобы следить за новостями и узнавать о предстоящих мероприятиях, также можно присоединиться к WhatsApp-сообществу She's Next.

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.