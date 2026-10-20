Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный композитор Джаваншир Гулиев поделился впечатлениями о масштабном историческом художественном фильме "44", посвященном 44-дневной Отечественной войне.

Как передает Day.Az, в интервью Trend он высоко оценил художественную и техническую составляющие картины, рассказал о музыкальном сопровождении фильма и отметил его значение для популяризации истории Азербайджана на международной арене.

"На мой взгляд, фильм "44" - самый масштабный и впечатляющий фильм о войне из тех, что были сняты у нас в Азербайджане. Думаю, наконец, мы получили картину, которую можно представить за пределами нашей страны, показать всему миру.

На протяжении многих лет нас спрашивали - и журналисты, и деятели искусства, и представители общественности, - когда же появится значительное произведение о нашей войне, которое мы сможем показать всему миру. И вот такой фильм появился в сфере кинематографа. Это действительно масштабная работа. Когда смотришь фильм, понимаешь, сколько труда вложено в его создание, сколько людей участвовало в съемках и последующей работе над материалом.

Приведу один показательный факт: после завершения съемок общий объем отснятого материала составил 112 часов. При этом продолжительность самого фильма - немногим более двух часов. Представьте, какой огромный труд необходим, чтобы просмотреть весь материал, отобрать нужные кадры, смонтировать их и добиться цельного художественного результата.

Можно приложить колоссальные усилия, но главный вопрос всегда заключается в том, что получилось в итоге. Я считаю, что результат действительно достойный. В фильме есть сцены, которые способны глубоко тронуть зрителя. Не буду раскрывать подробности - лучше посмотреть картину самостоятельно. Фильм уже вышел в кинотеатральный прокат", - сказал композитор.

Мастер отдельно отметил музыку к фильму - насколько она соответствует характеру фильма и принятым в мировом кинематографе стандартам музыкального сопровождения военных картин.

"В мировом кинематографе, в том числе в Голливуде, давно сложились определенные подходы к музыкальному оформлению военных фильмов. Эти стандарты сформировались на основе многолетнего практического опыта.

В военном кино часто нет возможности для продолжительных музыкальных эпизодов. Здесь музыка должна работать в условиях ограниченного времени, быстро создавать необходимое эмоциональное напряжение, усиливать драматизм происходящего и поддерживать динамику действия.

В этом отношении музыка фильма "44" соответствует жанровым требованиям. В картине есть и лирические эпизоды, связанные с любовью и человеческими чувствами, и непосредственно боевые сцены, и моменты особого напряжения, когда зритель буквально переживает происходящее вместе с героями. Для каждого из этих эпизодов предусмотрено соответствующее музыкальное решение. Я считаю, что музыка выполнена на высоком профессиональном уровне.

Насколько мне известно, хотя основным композитором фильма выступил Руслан Агабабаев, автором идеи музыки к картине является художественный руководитель проекта и автор сценария Анар Алакбаров. В создании музыкального сопровождения участвовали и другие специалисты.

"44" - это история о нашей войне в целом. Мы видим группу бойцов специального назначения, наших ребят, которые проходят путь от начала боевых действий до Шуши. В фильме отражен весь этот путь, включая эпизоды их личной жизни, испытания, продвижение вперед и победы.

Вместить историю 44-дневной войны в более чем два часа - уже непростая задача. Музыка фильма соответствует его художественному замыслу и жанру, отражает дух масштабного проекта", - отметил композитор.

Джаваншир Гулиев подчеркнул, что и с технической точки зрения фильм находится на международном уровне. В его создании участвовали зарубежные компании и приглашенные специалисты, обладающие серьезным опытом работы в кино.

"Однако я хотел бы отдельно отметить еще один важный момент. Любой фильм начинается с истории - со сценария и литературной основы. Именно они определяют, как будет развиваться повествование и какое впечатление картина произведет на зрителя.

Поэтому я считаю необходимым особо подчеркнуть заслуги Анара Алакбарова, автора сценария и руководителя съемочного процесса. Он не ограничивался написанием сценария: принимал непосредственное участие в съемках, находился рядом с творческой группой, следил за происходящим и помогал решать возникавшие проблемы.

Это огромный труд, который заслуживает отдельного признания. Создание такого фильма требует усилий всего коллектива, и я хотел бы поздравить всех, кто участвовал в этой работе" - сказал Джаваншир Гулиев.

Заслуженный деятель искусств выразил надежду на международный успех крупномасштабного проекта.

"Я надеюсь, что фильм "44" будет показан в кинотеатрах других стран. Возможно, он примет участие и в международных кинофестивалях, но лично для меня фестивальные награды не являются главным критерием успеха.

Гораздо важнее, чтобы картину увидели обычные зрители за рубежом - чтобы она вышла на экраны иностранных кинотеатров и стала доступна международной аудитории.

Я уверен, что успех этой картины принесет пользу и всему азербайджанскому киноискусству. Желаю фильму успеха и надеюсь, что его увидят зрители далеко за пределами Азербайджана", - добавил мастер музыки.

Первоначальная запись музыки к фильму была осуществлена в New York Production Studios в США, затем в Баку музыка была записана в исполнении Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Финальные работы по микшированию и мастерингу музыки были проведены в известной британской студии "AIR Studios".

Общий объем работ по музыкальному оформлению фильма составил 394 часа, из которых 202 часа были затрачены на студийную запись, а 192 часа на последующую обработку материала.

Работы по звуковому оформлению фильма, включая звуковой монтаж, обработку всех звуковых элементов и эффектов, а также интеграцию музыкального оформления в фильм, продолжались в течение шести месяцев. Финальная коррекция звука, включая подготовку профессиональной звуковой версии в формате Dolby Digital 5.1, была выполнена с участием профильных специалистов из России в Кинокомпании ОРК в течение 450 часов.