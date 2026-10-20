ЦБА меняет подход к надзору за банковским сектором

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) развивает риск-ориентированную систему регулирования для заблаговременного выявления и оценки рисков в банковском секторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор ЦБА Фуад Исаев во вторник на конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC), проходящей в Баку.

По его словам, в настоящее время для оценки финансовой устойчивости банков недостаточно учитывать только показатели капитала и ликвидности.

"Кибератаки и риски нарушения международных санкций могут привести к значительным финансовым потерям и репутационному ущербу для финансовых организаций", - отметил Ф. Исаев.

По его словам, в ответ на эти вызовы Центральный банк выступает за создание превентивной системы регулирования на основе рисков, которая не ограничивается реагированием на уже возникшие угрозы, а позволяет выявлять их заблаговременно.

Генеральный директор сообщил, что с конца 2025 года в банковском секторе применяется Азербайджанская система оценки рисков (ARAS). На следующих этапах планируется распространить этот подход и на другие сегменты финансового сектора.

"Этот подход позволит оценивать банки не только на основе финансовых показателей, но и с точки зрения качества корпоративного управления и эффективности систем внутреннего контроля", - подчеркнул он.

Ф. Исаев добавил, что одним из основных направлений деятельности Центрального банка является цифровая трансформация надзорных процессов.

Он отметил, что в рамках сотрудничества со Всемирным банком разработана соответствующая дорожная карта на 2024-2029 годы. Ожидается, что ее реализация ускорит обработку данных и повысит качество банковского надзора.

По словам представителя ЦБА, при формировании нормативно-регуляторной базы также учитываются такие факторы, как развитие финансовых продуктов и услуг, расширение доступа малого и среднего предпринимательства к финансовым услугам и ресурсам, а также поддержка устойчивого развития.

Он подчеркнул, что наряду с эффективным управлением рисками важно создавать механизмы регулирования, которые будут способствовать развитию финансового сектора и расширению финансовых возможностей субъектов предпринимательства.

Отметим, что в Баку проходит конференция по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу.

В конференции участвуют представители государственных органов и финансового сектора, а также профильные специалисты.

Одна из панельных дискуссий посвящена глобальным и локальным вызовам в сфере комплаенса. Участники рассматривают новые риски, их влияние на бизнес и регуляторную среду, существующие трудности в управлении рисками и перспективные направления развития.

Другая панель посвящена повышению прозрачности в деловой среде. Обсуждаются роль комплаенса в укреплении устойчивого управления, влияние этого подхода на бизнес и практический опыт его применения в разных секторах.

Цель конференции - рассмотреть подходы в области устойчивого бизнеса и корпоративного управления, а также обменяться опытом в сфере управления рисками и комплаенса.