Нефтегазовая отрасль Азербайджана возвращается на сушу - Ильхам Шабан для Day.Az

В последние два года можно наблюдать, что в Азербайджане начали уделять серьезное внимание развитию разведочных проектов по поиску углеводородных ресурсов на суше. На ближайшую перспективу это новое направление в нефтегазовой отрасли страны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

По его словам, если в последние тридцать лет особое внимание было направлено на оффшорную добычу, то сейчас отрасль снова поворачивается к сухопутным запасам.

"В сентябре 2024 года SOCAR и венгерская MOL Group подписали меморандум о взаимопонимании по разведке, разработке и добыче углеводородов на сухопутном участке Шамахы-Гобустан, который в декабре 2025 года перерос в полноценное комплексное соглашение о разделе продукции. В феврале 2026 года с канадской компанией Gran Tierra Energy было подписано соглашение о разработке и разделе продукции по блоку Губа-Прикаспий, охватывающей части Губинского, Гусарского, Шабранского, Сиязанского и Хызинского районов. Это соглашение было на днях утверждено главой государства. Должен сказать, что это очень важное для Азербайджана соглашение", - сказал эксперт.

Ильхам Шабан отметил, что контрактная зона достаточно обширна. В советский период в северной части страны только в Сиязанском районе была обнаружена нефть, которая извлекается НГДУ "Сиязаннефть" в небольшом количестве по сей день. В годы независимости добыча велась на традиционных участках - в Ширван-Сальянской зоне, на Абшероне, и этим добыча на суше ограничивалась.

"А сейчас мы идем дальше на север и запад. Будут выявляться новые месторождения и изучаться, насколько добыча на них будет коммерчески выгодна. Кстати, в сентябре, в ходе Международного инвестиционного форума в Баку было подписано соглашение о разведке, разработке и разделе добычи по нетрадиционным углеводородным ресурсам в Среднекуринской впадине. Соглашение было подписано Госнефтекомпанией Азербайджана с американской корпорацией ExxonMobil.

На осуществление всех этих работ потребуется некоторое время. Думаю, в 2029-2030 годах мы уже будем иметь в достаточной степени ясную картину относительно того, целесообразен ли поиск углеводородов к западу от уже разведанных зон", - сказал Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева