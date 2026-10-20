https://news.day.az/society/1868216.html В некоторых частях ряда районов Азербайджана не будет света В ряде районов Азербайджана сегодня проведут ремонтные работы в электросетях. В связи с этим в некоторых населенных пунктах и на улицах временно ограничат подачу электроэнергии. Как сообщили Day.Az со ссылкой на в ОАО "Азеришыг", работы направлены на повышение качества электроснабжения и сокращение потерь электроэнергии.

В некоторых частях ряда районов Азербайджана не будет света

Общество, 20 октября 2026 09:09 (UTC +04:00) 626
В некоторых частях ряда районов Азербайджана не будет света

В ряде районов Азербайджана сегодня проведут ремонтные работы в электросетях. В связи с этим в некоторых населенных пунктах и на улицах временно ограничат подачу электроэнергии.

Как сообщили Day.Az со ссылкой на в ОАО "Азеришыг", работы направлены на повышение качества электроснабжения и сокращение потерь электроэнергии.

В Агдаше с 10:00 до 16:00 электричество будет ограничено на улицах Джафара Джаббарлы, Имадеддина Насими, М.Эфендиева и Моллы Панаха Вагифа, в жилом массиве Су-18, а также в части села Арабоджагы. Ограничения связаны с ремонтом воздушных линий электропередачи.

В Гёйчае с 10:00 до 15:00 кратковременные перебои возможны в некоторых частях сел Алыкенд, Гарахыдыр, Гараман, Лякчылпаг, Мырты и Ялман. Там обрежут деревья, касающиеся линий электропередачи, и отремонтируют трансформаторный пункт.

В Евлахе с 10:00 до 15:00 плановые отключения затронут села Ашагы Саламабад, Бейдили, Аджеми, Акшам, Гюловше, Гаджыселли, Гаварлы, Марзылы и Юхары Саламабад. Причина - ремонт линий электропередачи.

В "Азеришыг" отметили, что работы также необходимы для повышения надежности электроснабжения и обеспечения растущего спроса на электроэнергию.

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