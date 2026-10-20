https://news.day.az/world/1868205.html

Самолет из Израиля совершил экстренную посадку - сообщение о бомбе

Самолет авиакомпании Austrian Airlines, выполнявший рейс из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Болгарии из-за подозрения на наличие бомбы на борту. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan, передает Day.Az. О пострадавших не сообщается. Спецслужбы расследуют обстоятельства происшествия.