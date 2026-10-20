https://news.day.az/world/1868205.html Самолет из Израиля совершил экстренную посадку - сообщение о бомбе Самолет авиакомпании Austrian Airlines, выполнявший рейс из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Болгарии из-за подозрения на наличие бомбы на борту. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan, передает Day.Az. О пострадавших не сообщается. Спецслужбы расследуют обстоятельства происшествия.
Самолет из Израиля совершил экстренную посадку - сообщение о бомбе
Самолет авиакомпании Austrian Airlines, выполнявший рейс из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Болгарии из-за подозрения на наличие бомбы на борту.
Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan, передает Day.Az.
О пострадавших не сообщается. Спецслужбы расследуют обстоятельства происшествия.
Ранее пассажирский самолет авиакомпании SWISS, выполнявший рейс Цюрих-Шанхай, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
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