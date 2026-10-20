Узбекистан и США заключили многомиллиардные соглашения

По итогам заседания Американо-узбекского делового и инвестиционного совета, состоявшегося в Самарканде, представители бизнеса двух стран подписали соглашения на общую сумму $12 млрд.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

"В рамках деловых мероприятий, организованных во время визита американской делегации в Узбекистан, подписан пакет из 54 соглашений в области торговли, инвестиций и технологического сотрудничества. Их реализация предусматривает освоение $12 млрд", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, достигнутые договоренности охватывают широкий спектр направлений, включая модернизацию промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, разработку месторождений критически важных минералов, а также развитие финансового сектора, цифровых технологий, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

В транспортной отрасли сотрудничество с GE Aerospace предполагает поставку двигателей для новых самолетов Uzbekistan Airways. В свою очередь, проекты с Wabtec направлены на локализацию производства железнодорожной техники и комплектующих, что позволит ускорить технологическое обновление отрасли и укрепить местные производственные компетенции.

Договоренности с Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock призваны обеспечить узбекским компаниям более широкий доступ к международным рынкам капитала, привлечь институциональных инвесторов и расширить возможности финансирования инфраструктурных проектов.

Соглашения с ReElement Technologies, Traxys и Trafigura в горнодобывающем секторе предусматривают освоение новых месторождений, развитие технологического сотрудничества и организацию поставок минерального сырья. Одним из ключевых приоритетов при заключении этих договоренностей стало укрепление национальных компетенций Узбекистана в сфере критически важных минералов.

Проекты с Amazon Leo, GE HealthCare и Valmont Industries охватывают цифровую и социальную сферы. Они предусматривают развитие спутниковой связи, внедрение передовых медицинских технологий и повышение эффективности сельского хозяйства.

"Подписанный пакет соглашений создает основу для нового этапа экономического сотрудничества между Узбекистаном и США, объединяя международный капитал и передовые технологии с промышленным потенциалом страны. Следующей важнейшей задачей станет последовательная реализация достигнутых договоренностей и их преобразование в конкретные результаты", - подчеркнули в пресс-службе министерства.