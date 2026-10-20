Проблему пробок в Баку предложили решить иначе – мнение эксперта

Изменение времени начала занятий в школах Баку не окажет существенного влияния на решение проблемы дорожных пробок. Более того, такая мера может создать дополнительные трудности для родителей и учащихся.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend эксперт в области образования Рамин Нуралиев, комментируя предложение перенести время начала уроков в общеобразовательных школах столицы для снижения транспортной загруженности.

По его словам, утренние пробки связаны не только с работой школ, но и с тем, что многие родители после того, как отвозят детей на занятия, направляются на работу.

"Даже если уроки будут начинаться в 10:00 или 11:00, это не позволит полностью устранить транспортные заторы. Большинство родителей самостоятельно отвозят детей в школу, особенно учащихся младших классов, которые не всегда могут добираться до учебных заведений без сопровождения. Изменение расписания может привести к опозданиям родителей на работу и нарушению их привычного распорядка дня", - отметил эксперт.

Нуралиев также обратил внимание на то, что большинство школ Баку работают в две смены. Если занятия первой смены будут начинаться позже, это неизбежно повлияет и на расписание второй.

"В результате школьники будут заканчивать уроки поздно вечером, что негативно скажется на времени, отведенном на выполнение домашних заданий и отдых. При этом транспортные пробки могут просто переместиться на другие часы, а сама проблема останется нерешенной", - пояснил он.

По мнению эксперта, одним из возможных решений могло бы стать изменение расположения некоторых образовательных учреждений. В частности, он предложил рассмотреть возможность переноса части школ и университетов, находящихся в центре города, возле основных магистралей и станций метро, на окраины Баку.

В качестве примера Нуралиев назвал направления Локбатана и Хырдалана, где можно было бы разместить некоторые высшие учебные заведения.

При этом наиболее важным шагом эксперт считает развитие системы школьных автобусов. По его словам, регулярная и доступная перевозка учащихся позволила бы сократить количество личных автомобилей, на которых родители отвозят детей в школы.

"Необходимо учитывать, что даже по субботам, когда в школах нет занятий, в городе наблюдаются транспортные заторы. Это подтверждает, что проблема связана не только с общеобразовательными учреждениями. Дополнительную нагрузку на дороги и станции метро создают также студенты университетов", - подчеркнул Нуралиев.

Эксперт считает, что изменение времени начала уроков не должно рассматриваться в качестве основного способа борьбы с пробками. Для улучшения ситуации необходим комплексный подход, включающий развитие школьного транспорта, пересмотр размещения образовательных учреждений и совершенствование городской транспортной инфраструктуры.