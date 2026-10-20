В Хырдалане разгорелся спор вокруг строительства в многоэтажке - ВИДЕО

В Хырдалане на крыше многоэтажного жилого дома, который эксплуатируется более десяти лет, начали строить два дополнительных этажа. Работы вызвали недовольство жильцов, обеспокоенных безопасностью здания.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Xəzər TV.

Речь идет о жилом здании, построенном жилищно-строительным кооперативом "Abşeron A1". По словам жильцов, возведение дополнительных этажей на давно эксплуатируемом доме вызывает серьезные вопросы относительно прочности конструкций и способности здания выдержать дополнительную нагрузку.

Во время съемок журналисты убедились, что строительные работы продолжаются.

Жители опасаются, что надстройка может не соответствовать первоначальному проекту здания и требованиям безопасности.

За комментариями журналисты обратились к руководству "Abşeron A1". Комендант здания Гадир Гадиров заявил, что строительство ведется на законных основаниях. По его словам, восемь квартир, которые появятся в результате надстройки, пока не выставлены на продажу.

В Исполнительной власти Абшеронского района сообщили, что кооператив представил необходимые документы для надстройки мансардных этажей в первом и третьем блоках жилого комплекса.

Согласно предоставленной информации, соответствующая структура Министерства по чрезвычайным ситуациям выдала положительное экспертное заключение на проведение работ. Кроме того, в документе Центра территориального строительного планирования Государственного комитета по градостроительству и архитектуре отмечается, что проект реализуется в соответствии с градостроительными и строительными нормами.

Несмотря на эти разъяснения, жильцы продолжают выражать обеспокоенность безопасностью здания.