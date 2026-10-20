Уроки «демократии» от Франции - почему случилось 17 октября - ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

То, что произошло в минувшие выходные в ряде городов Франции, настолько потрясло и напугало власти этой страны, что те, наконец, начали принимать меры. До этого "демократическая" Франция лишь наблюдала за тем, как постепенно зреет мятеж, как накаляются страсти и в эмигрантской среде концентрируются силы для традиционного погрома. А как же - демократия.

Хотя началось все под предлогом недовольства сферой образования, с самого начала было ясно, что подростки, бьющие стекла и поджигающие школы, менее всего озабочены своим интеллектуальным развитием. Тем не менее, власти ничего не делали, чтобы предотвратить разрастание беспорядков, а лишь размахивали флагом "демократии и свободы слова". Франция снова наступила на те же грабли, что и в прежние годы. В этой стране массовые беспорядки и погромы стали уже чем-то вроде традиционного шоу, устраивающегося раз в несколько лет. Шоу всегда начинается под благовидными предлогами, а затем перерастает в погромы, массовые грабежи и поджоги. Мирные протесты обязательно заканчиваются так, что заявленная причина акций размывается, и остается только разгромленный город. В том, почему мирный протест в очередной раз перерос в безобразие, должны разбираться сами французские власти. Такое впечатление, что в реальности они не хотят знать, что происходит в стране и всегда ждут, что само рассосется. Покричат, пошумят, погромят - и перебесятся.

Напомним, что все началось 21 сентября с блокировки лицея Сен-Экзюпери в пригороде Парижа, учащиеся которого требовали решить проблему нехватки преподавателей и обеспечить школы социальными работниками и психологами. Эти казавшиеся невинными протесты привели к срыву образовательного процесса во многих городах страны. Затем к развлекающимся школьникам присоединились профсоюзы и участники движения "желтых жилетов", имеющего большой опыт в подобных делах. Причины протестов пополнились ростом стоимости жизни и плохим состояние государственных услуг.

И что характерно - так любимые Францией массовые протесты, мирные и немирные, никогда не приводили к решению той или иной проблемы. Не приведут и сейчас. Проблемы в образовательной сфере или с ростом стоимости жизни во Франции, наверняка, имеются, но случившееся не поможет их решить.

Все помнят движение "желтых жилетов", начавшееся в 2018 году как протест против пенсионной реформы и растянувшееся на два года. "Жилеты" из мирной акции переросли в погромы и грабеж и превратили французские города в зоны боевых действий. Однако пенсионный возраст во Франции по результатам протестов снижен не был. Более того, в марте 2023 года в стране была принята новая пенсионная реформа, которая повысила пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году.

Фактически, французская демократия сводится лишь к праву на протесты, беспорядки и ущерб имуществу граждан и государства, но никак не к решению возникающих проблем. И это система, которая берет начало еще во временах Великой французской революции.

Как сообщает Euronews, кадры субботнего насилия ошеломили французов. Ратуша Лиможа сгорела дотла, как и знаковое здание туристического офиса на площади Белькур в Лионе. Вандалы ворвались в мэрии Марселя, Лилля, Анже и Бордо, где была разгромлена резиденция префекта. Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар говорит о том, что "целые улицы были методично разнесены". Французская столица была буквально охвачена огнем. К середине дня площадь Республики была завалена различными снарядами, полиция схлестнулась с погромщиками в облаке слезоточивого газа, а над городом поднималась густая колонна черного дыма от горящих пожарных машин, пишет Euronews. Грабители не пощадили и Елисейские поля, а столкновения с полицией приблизились к центрам власти - Елисейскому дворцу и Национальному собранию.

Наутро после страшного дня и кошмарной ночи жители Парижа, как пишут французские СМИ, вышли на уборку улиц. Центр столицы был приведен после боев полиции с погромщиками в такое состояние, что коммунальным службам требовалась подмога. Правда, по другой версии, эти десятки людей пришли не убирать улицы, а откликнулись на призыв в соцсетях снова собраться на акцию протеста.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что полиция задержала 2 397 человек во время массовых акций, прошедших 17 октября и сопровождавшихся беспорядками и погромами. Во время событий пострадали 997 сотрудников полиции и жандармерии, семеро из них получили тяжелые травмы.

Французские власти возложили ответственность за насилие на радикальные левые группы и участников погромов. Президент Эмманюэль Макрон заявил в социальной сети X, что насилию нет места в стране, и пообещал привлечь виновных к ответственности. Макрон также пообещал обязать погромщиков возместить ущерб, причиненный магазинам и зданиям. "Те, кто разрушал, должны заплатить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб", - заявил он. В восьмиминутном выступлении президент Франции указал в качестве организаторов беспорядков "бунтовщиков из радикальных ультралевых групп, к которым присоединились многочисленные преступные элементы". Президент пообещал, что владельцы разгромленных магазинов и кафе получат компенсации.

Само собой, погромщики должны ответить за погромы и выплатить ущерб. Но как власти собираются взымать эти выплаты с молодежи из эмигрантской среды, в большинстве не имеющей доходов? Хотя, судя по торжеству в ультраправом лагере, можно сказать о причастности к беспорядкам и этих сил.

Глава ультралевого фронта, конкурент Макрона на выборах Жан-Люк Меланшон, помимо эмоций, высказал достаточно разумную мысль о том, что власти продемонстрировали непрофессионализм и ничего не сделали для предотвращения беспорядков. Он указал, как цитирует Интерфакс, на то, что "250 тысяч человек призваны следить за тем, чтобы беспорядков не возникало", имея в виду силы правопорядка. Он обвинил министра внутренних дел в том, что тот "ничего не заметил", резонно указав, что глава МВД "способен собрать 14 тысяч полицейских ради Папы Римского", а по всей Франции смог собрать только 10 тысяч. "Какой непрофессионализм!", - возмутился Меланшон.

Возможно, "заметь" те, кому полагается по долгу службы замечать, нарастающую угрозу, не произошло бы того, что имело место в субботу. Демократия демократией, а поддержка общественного порядка, охрана государственных объектов и национального достояния входят в функции государства. Наблюдая за происходящим во Франции, создается ощущение, что ее власти понятия не имеют, что делается в стране. Точнее, не хотят этого видеть. В условиях серьезного осложнения геополитических процессов любое государство должно задуматься о том, как защититься от наступающего хаоса. Этот хаос, который многие годы успешно создавался и поддерживался в других частях мира, теперь добрался до самой Европы, и Франции следует избавиться от рудимента державности, снять "знаки отличия" и углубиться в решение своих внутренних проблем. Эти проблемы и их последствия больше не будут нивелироваться великим прошлым, потому что мир меняется, и ничье былое величие сегодня уже значения не имеет.

Конечно, Макрон не может повлиять на рост цен на топливо в мире и, как следствие, в его собственной стране. Он не может сделать жизнь своих граждан дешевле, потому что мировой кризис этого не позволяет. Он не может также повлиять на изменение климата, хотя застрельщиком в этом процессе помпезно выступила Франция со своим Парижским соглашением. Но навести порядок хотя бы в тех областях, которые ему доступны, Макрон мог бы. Вместо того, чтобы размахивать флажком "демократии" под носом у других стран, он должен был сосредоточиться на делах родимой Франции. Тогда не пришлось бы устраивать побоище с участием полиции, чтобы спасти города от полного разгрома.

Кстати, вспомнилось, что за день до погромов в городе Лион его мэр по видео выступал на конференции в Ереване и требовал освобождения осужденных в Баку армянских преступников. И не просто требовал - мэрия Лиона поддерживает некую инициативу армянской диаспоры по давлению на Азербайджан и организации международной кампании против Баку. Думаем, теперь ему найдется, чем заняться, и он на какое-то время забудет о своих обязательствах перед армянами и вспомнит об обязательствах перед французами.

По идее, используя огромный правоохранительный потенциал, власти Франции могли предотвратить случившееся 17 октября и не дать мирному протесту перерасти в беспорядки. А мирный протест начал перерастать в беспорядки уже в конце сентября. Это заметили даже читатели новостей в Интернете, но не заметили правоохранительные структуры Франции. Французские власти слишком отвлекались на внутренние дела других государств и проглядели собственные проблемы. Теперь, после субботнего побоища и более чем двух тысяч задержанных, посмотрим, как у Парижа повернется язык учить кого-то демократии.

И вообще, в последнее время возникает все больше сомнений, а нужно ли французам отчислять налоги на содержание огромной армии полиции, если в этой старой демократии, второй экономике Евросоюза и так далее не способны защитить то, что считается не только национальным, но и мировым достоянием. Серия громких краж из французских музеев, говорит сама за себя. Громкое похищение драгоценностей времен Наполеона из Лувра до сих пор трясет Францию. А за последние месяцы к этому прибавились не менее резонансные кражи. В начале октября в городе Иссуар из музея украли самую дорогую книгу Франции весом 210 килограммов "Апокалипсис" с бронзовой обложкой работы Сальвадора Дали стоимостью в несколько миллионов евро. Радио Ici сообщает, что создатель музея сказал об этом инциденте так: "Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие".

Крупные хищения произошли за последние месяцы также в музеях Ренуара и ювелирного дела.

Это не просто отдельные инциденты, это свидетельства недееспособности механизмов, из которых складывается понятие государства.

Тем временем, как сообщило в понедельник агентство Bloomberg, на азиатских торгах 19 октября европейская валюта потеряла 0,5% по отношению к доллару. Параллельно наблюдалось снижение цен на французские гособлигации и акции европейских компаний.