https://news.day.az/world/1868076.html Уроки «демократии» от Франции - почему случилось 17 октября - ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой То, что произошло в минувшие выходные в ряде городов Франции, настолько потрясло и напугало власти этой страны, что те, наконец, начали принимать меры. До этого "демократическая" Франция лишь наблюдала за тем, как постепенно зреет мятеж, как накаляются страсти и в эмигрантской среде концентрируются силы для традиционного погрома.

Уроки «демократии» от Франции - почему случилось 17 октября - ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой

В мире, 20 октября 2026 08:15 (UTC +04:00) 6 467
Уроки «демократии» от Франции - почему случилось 17 октября

Автор: Лейла Таривердиева

То, что произошло в минувшие выходные в ряде городов Франции, настолько потрясло и напугало власти этой страны, что те, наконец, начали принимать меры. До этого "демократическая" Франция лишь наблюдала за тем, как постепенно зреет мятеж, как накаляются страсти и в эмигрантской среде концентрируются силы для традиционного погрома. А как же - демократия.

Массовые беспорядки во Франции - число задержанных растет - ВИДЕО

Массовые беспорядки во Франции - число задержанных растет - ВИДЕО

Хотя началось все под предлогом недовольства сферой образования, с самого начала было ясно, что подростки, бьющие стекла и поджигающие школы, менее всего озабочены своим интеллектуальным развитием. Тем не менее, власти ничего не делали, чтобы предотвратить разрастание беспорядков, а лишь размахивали флагом "демократии и свободы слова". Франция снова наступила на те же грабли, что и в прежние годы. В этой стране массовые беспорядки и погромы стали уже чем-то вроде традиционного шоу, устраивающегося раз в несколько лет. Шоу всегда начинается под благовидными предлогами, а затем перерастает в погромы, массовые грабежи и поджоги. Мирные протесты обязательно заканчиваются так, что заявленная причина акций размывается, и остается только разгромленный город. В том, почему мирный протест в очередной раз перерос в безобразие, должны разбираться сами французские власти. Такое впечатление, что в реальности они не хотят знать, что происходит в стране и всегда ждут, что само рассосется. Покричат, пошумят, погромят - и перебесятся.

Напомним, что все началось 21 сентября с блокировки лицея Сен-Экзюпери в пригороде Парижа, учащиеся которого требовали решить проблему нехватки преподавателей и обеспечить школы социальными работниками и психологами. Эти казавшиеся невинными протесты привели к срыву образовательного процесса во многих городах страны. Затем к развлекающимся школьникам присоединились профсоюзы и участники движения "желтых жилетов", имеющего большой опыт в подобных делах. Причины протестов пополнились ростом стоимости жизни и плохим состояние государственных услуг.

И что характерно - так любимые Францией массовые протесты, мирные и немирные, никогда не приводили к решению той или иной проблемы. Не приведут и сейчас. Проблемы в образовательной сфере или с ростом стоимости жизни во Франции, наверняка, имеются, но случившееся не поможет их решить.

Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции

Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции

Все помнят движение "желтых жилетов", начавшееся в 2018 году как протест против пенсионной реформы и растянувшееся на два года. "Жилеты" из мирной акции переросли в погромы и грабеж и превратили французские города в зоны боевых действий. Однако пенсионный возраст во Франции по результатам протестов снижен не был. Более того, в марте 2023 года в стране была принята новая пенсионная реформа, которая повысила пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году.

Фактически, французская демократия сводится лишь к праву на протесты, беспорядки и ущерб имуществу граждан и государства, но никак не к решению возникающих проблем. И это система, которая берет начало еще во временах Великой французской революции.

Как сообщает Euronews, кадры субботнего насилия ошеломили французов. Ратуша Лиможа сгорела дотла, как и знаковое здание туристического офиса на площади Белькур в Лионе. Вандалы ворвались в мэрии Марселя, Лилля, Анже и Бордо, где была разгромлена резиденция префекта. Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар говорит о том, что "целые улицы были методично разнесены". Французская столица была буквально охвачена огнем. К середине дня площадь Республики была завалена различными снарядами, полиция схлестнулась с погромщиками в облаке слезоточивого газа, а над городом поднималась густая колонна черного дыма от горящих пожарных машин, пишет Euronews. Грабители не пощадили и Елисейские поля, а столкновения с полицией приблизились к центрам власти - Елисейскому дворцу и Национальному собранию.

Наутро после страшного дня и кошмарной ночи жители Парижа, как пишут французские СМИ, вышли на уборку улиц. Центр столицы был приведен после боев полиции с погромщиками в такое состояние, что коммунальным службам требовалась подмога. Правда, по другой версии, эти десятки людей пришли не убирать улицы, а откликнулись на призыв в соцсетях снова собраться на акцию протеста.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что полиция задержала 2 397 человек во время массовых акций, прошедших 17 октября и сопровождавшихся беспорядками и погромами. Во время событий пострадали 997 сотрудников полиции и жандармерии, семеро из них получили тяжелые травмы.

Жители Парижа вышли на уборку улиц после массовых протестов

Жители Парижа вышли на уборку улиц после массовых протестов

Французские власти возложили ответственность за насилие на радикальные левые группы и участников погромов. Президент Эмманюэль Макрон заявил в социальной сети X, что насилию нет места в стране, и пообещал привлечь виновных к ответственности. Макрон также пообещал обязать погромщиков возместить ущерб, причиненный магазинам и зданиям. "Те, кто разрушал, должны заплатить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб", - заявил он. В восьмиминутном выступлении президент Франции указал в качестве организаторов беспорядков "бунтовщиков из радикальных ультралевых групп, к которым присоединились многочисленные преступные элементы". Президент пообещал, что владельцы разгромленных магазинов и кафе получат компенсации.

Само собой, погромщики должны ответить за погромы и выплатить ущерб. Но как власти собираются взымать эти выплаты с молодежи из эмигрантской среды, в большинстве не имеющей доходов? Хотя, судя по торжеству в ультраправом лагере, можно сказать о причастности к беспорядкам и этих сил.

Глава ультралевого фронта, конкурент Макрона на выборах Жан-Люк Меланшон, помимо эмоций, высказал достаточно разумную мысль о том, что власти продемонстрировали непрофессионализм и ничего не сделали для предотвращения беспорядков. Он указал, как цитирует Интерфакс, на то, что "250 тысяч человек призваны следить за тем, чтобы беспорядков не возникало", имея в виду силы правопорядка. Он обвинил министра внутренних дел в том, что тот "ничего не заметил", резонно указав, что глава МВД "способен собрать 14 тысяч полицейских ради Папы Римского", а по всей Франции смог собрать только 10 тысяч. "Какой непрофессионализм!", - возмутился Меланшон.

Возможно, "заметь" те, кому полагается по долгу службы замечать, нарастающую угрозу, не произошло бы того, что имело место в субботу. Демократия демократией, а поддержка общественного порядка, охрана государственных объектов и национального достояния входят в функции государства. Наблюдая за происходящим во Франции, создается ощущение, что ее власти понятия не имеют, что делается в стране. Точнее, не хотят этого видеть. В условиях серьезного осложнения геополитических процессов любое государство должно задуматься о том, как защититься от наступающего хаоса. Этот хаос, который многие годы успешно создавался и поддерживался в других частях мира, теперь добрался до самой Европы, и Франции следует избавиться от рудимента державности, снять "знаки отличия" и углубиться в решение своих внутренних проблем. Эти проблемы и их последствия больше не будут нивелироваться великим прошлым, потому что мир меняется, и ничье былое величие сегодня уже значения не имеет.

Во Франции продолжают бушевать беспорядки - ВИДЕО

Во Франции продолжают бушевать беспорядки - ВИДЕО

Конечно, Макрон не может повлиять на рост цен на топливо в мире и, как следствие, в его собственной стране. Он не может сделать жизнь своих граждан дешевле, потому что мировой кризис этого не позволяет. Он не может также повлиять на изменение климата, хотя застрельщиком в этом процессе помпезно выступила Франция со своим Парижским соглашением. Но навести порядок хотя бы в тех областях, которые ему доступны, Макрон мог бы. Вместо того, чтобы размахивать флажком "демократии" под носом у других стран, он должен был сосредоточиться на делах родимой Франции. Тогда не пришлось бы устраивать побоище с участием полиции, чтобы спасти города от полного разгрома.

Кстати, вспомнилось, что за день до погромов в городе Лион его мэр по видео выступал на конференции в Ереване и требовал освобождения осужденных в Баку армянских преступников. И не просто требовал - мэрия Лиона поддерживает некую инициативу армянской диаспоры по давлению на Азербайджан и организации международной кампании против Баку.  Думаем, теперь ему найдется, чем заняться, и он на какое-то время забудет о своих обязательствах перед армянами и вспомнит об обязательствах перед французами.

По идее, используя огромный правоохранительный потенциал, власти Франции могли предотвратить случившееся 17 октября и не дать мирному протесту перерасти в беспорядки. А мирный протест начал перерастать в беспорядки уже в конце сентября. Это заметили даже читатели новостей в Интернете, но не заметили правоохранительные структуры Франции. Французские власти слишком отвлекались на внутренние дела других государств и проглядели собственные проблемы. Теперь, после субботнего побоища и более чем двух тысяч задержанных, посмотрим, как у Парижа повернется язык учить кого-то демократии.   

И вообще, в последнее время возникает все больше сомнений, а нужно ли французам отчислять налоги на содержание огромной армии полиции, если в этой старой демократии, второй экономике Евросоюза и так далее не способны защитить то, что считается не только национальным, но и мировым достоянием. Серия громких краж из французских музеев, говорит сама за себя. Громкое похищение драгоценностей времен Наполеона из Лувра до сих пор трясет Францию. А за последние месяцы к этому прибавились не менее резонансные кражи. В начале октября в городе Иссуар из музея украли самую дорогую книгу Франции весом 210 килограммов "Апокалипсис" с бронзовой обложкой работы Сальвадора Дали стоимостью в несколько миллионов евро. Радио Ici сообщает, что создатель музея сказал об этом инциденте так: "Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие".

Крупные хищения произошли за последние месяцы также в музеях Ренуара и ювелирного дела.

Это не просто отдельные инциденты, это свидетельства недееспособности механизмов, из которых складывается понятие государства.  

Тем временем, как сообщило в понедельник агентство Bloomberg, на азиатских торгах 19 октября европейская валюта потеряла 0,5% по отношению к доллару. Параллельно наблюдалось снижение цен на французские гособлигации и акции европейских компаний.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#БЕСПОРЯДКИ #ФРАНЦИЯ #ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Начался второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 09:33 (UTC+04), Экономика 25
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 09:30 (UTC+04), Автоновости 148
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 09:24 (UTC+04), Общество 202
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 09:20 (UTC+04), В мире 266
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 09:16 (UTC+04), Политика 277
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 289
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 09:00 (UTC+04), В мире 329
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 08:37 (UTC+04), В мире 378
В Вашингтоне возник спор 08:25 (UTC+04), В мире 530
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), В мире 451
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 08:00 (UTC+04), Политика 1 787
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), В мире 470
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 07:19 (UTC+04), Автоновости 503
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 07:07 (UTC+04), Общество 607
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 699
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 650
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 767
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 805
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 579
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 861
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 829
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 955
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 671
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 948
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 905
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 627
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 1 783
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 992
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 358
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 086
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 4 694
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 914
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 090
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 699
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 039
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 6 465
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 679
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 035
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 1 926
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 754
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 089
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 702
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 108
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 729
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 130
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 697
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 343
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 136
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 057
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 691
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 117
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 2 956
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 678
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 3 235
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 579
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 057
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 7 911
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 623
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 765
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 003
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 556
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 126
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 715
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 2 708
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 587
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 542
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 638
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 2 385
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 964
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 420
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 945
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 598
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 639
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 1 001
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 990
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 2 877
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 2 382
Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО 21 октября 16:06 (UTC+04), Наука и технологии 555
Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО 21 октября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 038
В европейской стране массово перестали работать сайты 21 октября 15:54 (UTC+04), В мире 1 032
2 vəkilə töhmət verilib 21 октября 15:53 (UTC+04), Azərbaycanca 972
Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО 21 октября 15:47 (UTC+04), Политика 2 959
İş yerində bağça ideyası: Azərbaycanda reallaşa bilərmi? - VİDEO 21 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 939
Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 999
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 029
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 989
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 533
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 4 335
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 7 856
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 9 829
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 1 081
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 976
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 579
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 141
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 056
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 602
ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 073
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 762
В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 613
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 2 135
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 7 992
В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов 21 октября 13:23 (UTC+04), Общество 2 906
В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда 21 октября 13:17 (UTC+04), Экономика 3 102
ЕБРР призвал превратить Средний коридор из транспортного маршрута в экономический коридор 21 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 956
В Баку раскрыли мошенничество под видом услуги по стирке ковров - ВИДЕО 21 октября 13:11 (UTC+04), Общество 3 897
ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 3 096
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 1 074
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 21 октября 12:50 (UTC+04), Общество 3 372
ЕС предлагает создать в Азербайджане "Сеть наставников для экспортеров" 21 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 3 148
Вниманию водителей: на этой дороге ограничено движение - ВИДЕО 21 октября 12:39 (UTC+04), Общество 643
В ЦБА разъяснили условия страховых выплат при потере работы 21 октября 12:34 (UTC+04), Экономика 1 039
ЕС предлагает создать в Азербайджане Экспортно-импортный банк для поддержки МСБ 21 октября 12:25 (UTC+04), Экономика 979
В Азербайджане насчитывается около 2,3 млн домохозяйств - Бахар Мурадова 21 октября 12:20 (UTC+04), Общество 2 881
В школах Азербайджана ограничен доступ в TikTok 21 октября 12:15 (UTC+04), Общество 653
От имени журналистов создают фейковые аккаунты в WhatsApp - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 21 октября 12:11 (UTC+04), Общество 5 813
В ЕС рассказали о преимуществах присоединения Азербайджана к транзитной конвенции 21 октября 12:08 (UTC+04), Экономика 985
Стивен Уиткофф прибыл в Россию 21 октября 12:02 (UTC+04), В мире 1 007
Украина впервые применила тяжелый дрон для эвакуации раненого - ВИДЕО 21 октября 11:56 (UTC+04), В мире 1 067
Во Франции потерпел крушение истребитель, есть погибший 21 октября 11:45 (UTC+04), В мире 1 001
ЕС предлагает создать в Азербайджане Национальный торговый портал 21 октября 11:41 (UTC+04), Экономика 990
Мария Шарапова едет в Баку 21 октября 11:37 (UTC+04), Спорт 870
Азербайджан передает зарубежным партнерам знания и опыт ASAN xidmət - Ульви Мехтиев 21 октября 11:35 (UTC+04), Общество 2 913
В ЦБА рассказали о влиянии цифровизации на страховой сектор Азербайджана 21 октября 11:30 (UTC+04), Экономика 962
SOCAR может инвестировать ресурсы в экспортно ориентированные ненефтяные отрасли 21 октября 11:25 (UTC+04), Экономика 978
Дорожная полиция обратилась к водителям 21 октября 11:23 (UTC+04), Общество 658
TRIPP сможет привлечь дополнительные грузопотоки после ввода в эксплуатацию – ЕС 21 октября 11:14 (UTC+04), Экономика 960
В Центре инновационного развития ASAN внедрили шесть новых инструментов обучения 21 октября 11:10 (UTC+04), Общество 2 918
Завтра в этих районах не будет газа 21 октября 11:07 (UTC+04), Общество 741
Названы факторы, привлекающие европейские компании в Азербайджан 21 октября 11:05 (UTC+04), Экономика 970
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и ОАЭ - ВИДЕО 21 октября 10:58 (UTC+04), Политика 992
Центр инновационного развития ASAN о результатах пятилетней деятельности 21 октября 10:55 (UTC+04), Общество 2 919
Раскрыта сумма возможного ущерба от беспорядков во Франции 21 октября 10:52 (UTC+04), В мире 998
В ЕС подчеркнули растущий интерес европейского бизнеса к регионам Азербайджана 21 октября 10:47 (UTC+04), Экономика 1 000
Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана - СМИ 21 октября 10:41 (UTC+04), В мире 1 054
ЕС работает над привлечением инвестиций в стратегические секторы Азербайджана 21 октября 10:39 (UTC+04), Экономика 976
Азербайджанская нефть подорожала 21 октября 10:36 (UTC+04), Экономика 1 052
ЕС отметил роль Среднего коридора в укреплении транзитных позиций Азербайджана 21 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 975
В Баку стартует Фестиваль оливок - ВИДЕО 21 октября 10:31 (UTC+04), Общество 6 215
В Баку состоялся бизнес-форум ЕС - Азербайджан - ФОТО 21 октября 10:15 (UTC+04), Экономика 5 678
В Баку обсудят перспективы сотрудничества стран ОИС в борьбе с коррупцией 21 октября 10:13 (UTC+04), Политика 1 052
Эльчин Амирбеков и Кевин Гамильтон обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО 21 октября 10:02 (UTC+04), Политика 7 805
Юг и Север хотят торговать через Азербайджан - ОБЗОР 21 октября 10:00 (UTC+04), Политика 6 636
В Баку произошел пожар в жилом доме - ОБНОВЛЕНО 21 октября 09:41 (UTC+04), Общество 1 709
Elçin Əmirbəyov NATO Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi ilə əməkdaşlığı müzakirə edib 21 октября 09:38 (UTC+04), Azərbaycanca 936
Mercedes-Benz готовит новое поколение и компактную модель G-Class 21 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 623
Леброн Джеймс дебютировал за "Филадельфию" в регулярном чемпионате НБА 21 октября 09:23 (UTC+04), Спорт 591
Биткоин вырос в цене 21 октября 09:19 (UTC+04), Экономика 3 533
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 октября 21 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Организация цифрового сотрудничества готова содействовать экспорту цифровых решений из Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ 21 октября 09:00 (UTC+04), Экономика 5 579
В трех районах Баку не будет света 21 октября 08:45 (UTC+04), Общество 1 823
В Азербайджане готовят новые правила оплаты онлайн-покупок - ВИДЕО 21 октября 08:31 (UTC+04), Экономика 4 727
В опасные леса Китая отправили робособак - ВИДЕО 21 октября 08:13 (UTC+04), Наука и технологии 697
Карабахская карта на COP17: армянские реваншисты снова просчитались – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 21 октября 08:00 (UTC+04), Политика 4 543
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 21 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Азербайджан призвал ООН играть более активную роль в поиске пропавших без вести 21 октября 07:25 (UTC+04), Политика 1 001
Азербайджан подтвердил приверженность межкультурному диалогу на площадке ООН 21 октября 07:15 (UTC+04), Политика 965
Медленный интернет может быть связан с одной незаметной проблемой 21 октября 06:29 (UTC+04), Наука и технологии 3 561
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Побег от полиции на квадроцикле - ВИДЕО 21 октября 04:24 (UTC+04), Общество 776
Почему нельзя подключать найденную флешку к компьютеру? 21 октября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 760
Япония отправила к Марсу особую миссию - ВИДЕО 21 октября 02:19 (UTC+04), Наука и технологии 773
Лига чемпионов: "ПСЖ" одолел "Барселону", "Ливерпуль" переиграл "Вильярреал" - ВИДЕО 21 октября 01:30 (UTC+04), Спорт 642
Гороскоп на 21 октября - Новые возможности и вызовы! 21 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 074
Трамп призвал Украину заключить сделку с Россией 21 октября 00:51 (UTC+04), В мире 1 224
​​В Кении пастора осудили за убийство 191 человека 21 октября 00:35 (UTC+04), В мире 1 198
Более 500 дзюдоистов поборются за Кубок Федерации дзюдо Азербайджана 21 октября 00:18 (UTC+04), Спорт 734
Прошло 6 лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации 21 октября 00:05 (UTC+04), Политика 1 124
Хроника Победы (21.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева японской газете Nikkei - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 905
Хроника Победы (21.10.2020): Новые успехи Азербайджанской армии, противник бежит - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 260
В Британии задержали подозреваемых в связях с разведкой Ирана 20 октября 23:49 (UTC+04), В мире 4 607
Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси - ФОТО 20 октября 23:35 (UTC+04), Культура 912
Пожар в многоэтажке в Баку, жителей эвакуировали - ФОТО 20 октября 23:27 (UTC+04), Общество 4 628
Семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста перед Европарламентом - ФОТО 20 октября 23:21 (UTC+04), Политика 7 175
Лига чемпионов: "Фенербахче" упустил победу над "Славией" - ВИДЕО 20 октября 23:15 (UTC+04), Спорт 809
Кому мешает мир между Азербайджаном и Арменией? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 20 октября 23:00 (UTC+04), Политика 8 516
В Турции опровергли сообщения о попытке снять турецкий флаг в Азербайджане 20 октября 22:45 (UTC+04), В мире 1 235
Лига чемпионов: "Сабах" уступил дортмундской "Боруссии" в домашнем матче - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 20 октября 22:38 (UTC+04), Спорт 1 093
Сахиба Гафарова подчеркнула важность новых направлений сотрудничества в ТЮРКПА - ФОТО 20 октября 22:29 (UTC+04), Политика 1 115
Трамп заявил о планах потратить более $400 млн на поддержку республиканцев 20 октября 22:21 (UTC+04), В мире 1 147
Школьная форма в Азербайджане: исламский Иран оказался сдержаннее светской Турции 20 октября 22:10 (UTC+04), Политика 12 566
Azərbaycanlı itkin ailələri Avropa Parlamenti qarşısında etiraz aksiyası keçirib - FOTO 20 октября 22:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 141
Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть погибший и раненые 20 октября 21:45 (UTC+04), Общество 808
Гянджасар и Худаванг: история Азербайджана, которую в Ереване пытаются присвоить - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 20 октября 21:40 (UTC+04), Политика 9 709
В новом iPhone нашли изъян 20 октября 21:25 (UTC+04), Наука и технологии 807
Назван главный претендент на "Золотой мяч" по версии The Athletic 20 октября 21:12 (UTC+04), Спорт 914
Раскрыты случаи исключения СМИ с иностранным финансированием из Реестра медиа 20 октября 20:50 (UTC+04), Общество 829
Названы перспективные направления сотрудничества Азербайджана и Венгрии 20 октября 20:35 (UTC+04), Политика 5 179
Реваншисты планировали провокацию на СОР17 - пощечина Бегларяну 20 октября 20:30 (UTC+04), Политика 6 900
В Азербайджане разъяснили предлагаемые изменения в сфере электронной торговли 20 октября 20:17 (UTC+04), Экономика 1 270
Dövlət məktəbində başqa dildə oxumaq istəyənlər bunları bilməlidir 20 октября 20:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 230
Посол Венгрии подчеркнул роль Азербайджана на международной арене 20 октября 20:08 (UTC+04), Политика 1 237
"Если бы женщины управляли миром?": глобальный арт-проект Джуди Чикаго представят в Баку - ФОТО 20 октября 19:53 (UTC+04), Культура 859
В Азербайджане вводятся штрафы за самовольное оставление военнослужащими места службы 20 октября 19:48 (UTC+04), Общество 4 922
Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия" - ФОТО 20 октября 19:43 (UTC+04), Экономика 1 243
В Ормузском проливе загорелся танкер 20 октября 19:33 (UTC+04), В мире 1 172
От Санкт-Петербурга до Стамбула: фестивальный путь азербайджанского фильма "Свинец“ - ФОТО 20 октября 19:21 (UTC+04), Культура 4 740
Шеф-повара дарят тепло! В Баку отметили Международный день кулинара - ФОТО 20 октября 19:05 (UTC+04), Общество 4 820
Еще новости