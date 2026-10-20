Международные инвесторы рассматривают новые возможности в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Международная финансовая корпорация (IFC) изучает возможности сотрудничества с Азербайджаном в сферах опреснения морской воды и очистки сточных вод, а также готова поддержать сектор возобновляемой энергетики страны.

Об этом заявила в эксклюзивном интервью Trend во вторник директор IFC по Западным Балканам и Южному Кавказу Вибке Шлёмер, передает Day.Az.

Новые проекты и инвестиционные приоритеты в Азербайджане

По ее словам, развитие динамичного частного сектора имеет ключевое значение для планов Азербайджана по диверсификации экономики, обеспечению экономического роста, созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности.

"Для достижения этих целей необходима целенаправленная и последовательная поддержка международных партнеров. В рамках Стратегии партнерства Группы Всемирного банка IFC содействует формированию более динамичной и инклюзивной экономики за счет мобилизации частных инвестиций в инфраструктуру, энергетику, сельское хозяйство, водный сектор, транспорт и цифровую связь. Водный сектор занимает важное место в этой повестке. По мере того как дефицит водных ресурсов становится все более серьезным ограничением для населения и бизнеса, повышение водной безопасности потребует как более эффективного управления ресурсами, так и инвестиций в новую инфраструктуру. IFC изучает возможности в таких областях, как опреснение морской воды и очистка сточных вод, где опыт и финансирование частного сектора могут дополнить государственные инвестиции.

В более широком смысле это является частью усилий Группы Всемирного банка по существенному увеличению объемов мобилизации частного капитала для целей развития. В 2026 финансовом году Группа Всемирного банка мобилизовала рекордные $112 млрд частного капитала - более чем в три раза больше показателя 2022 финансового года, когда этот объем составлял $35 млрд. С учетом собственного финансирования Группы общий объем финансирования и мобилизованных средств в развивающихся странах превысил $200 млрд. В Азербайджане в 2026 финансовом году Группа Всемирного банка мобилизовала около $100 млн частного капитала", - отметила Шлёмер.

По словам директора IFC, задача заключается не просто в увеличении объемов государственного финансирования или средств на цели развития, а в использовании финансовых ресурсов, экспертных знаний, гарантий и других инструментов для снижения рисков и устранения барьеров, которые сдерживают частных инвесторов, а также создания инвестиционных возможностей, способных привлекать капитал в значительных объемах.

"В сельском хозяйстве мы продвигаем инновационные финансовые инструменты, такие как складские свидетельства и расписки на урожай, которые помогают малым фермерам получать оборотное финансирование и интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости. Мы также содействуем внедрению стандартов устойчивого развития в строительной отрасли, в том числе посредством разработки дорожной карты по экологизации строительства и внедрения сертификации EDGE - стандарта экологичного строительства, разработанного IFC специально для развивающихся рынков. Кроме того, IFC изучает инвестиционные возможности в транспортной отрасли, логистике и цифровой инфраструктуре с целью дальнейшего укрепления транспортной и цифровой связности Азербайджана", - пояснила она.

Видение IFC по проектам "зеленых" коридоров между Азербайджаном и Европой

Шлёмер отметила, что развитие "зеленых" коридоров между Азербайджаном и Европой требует инвестиций в инфраструктуру, необходимую для их полноценного функционирования.

"Для реализации амбиций Азербайджана по экспорту "чистой" энергии в Европу необходимы надежные и устойчивые энергосети и системы передачи электроэнергии - основа любого устойчивого энергетического коридора. Создание такой инфраструктуры имеет ключевое значение как для достижения энергетических целей Азербайджана, так и для расширения регионального сотрудничества на Южном Кавказе. IFC готова поддержать сектор возобновляемой энергетики Азербайджана, обладающий огромным потенциалом. В частности, согласно анализу Программы содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP) Группы Всемирного банка, технический потенциал страны в области морской ветроэнергетики оценивается в 157 ГВт", - добавила она.

Позиция IFC по развитию Среднего коридора

"Первый этап развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор, был направлен на создание жизнеспособного и устойчивого транспортного маршрута. Следующий этап должен быть посвящен его трансформации в экономический коридор. Его успех будет измеряться не только объемами грузоперевозок, но и количеством предприятий, рабочих мест и объемом инвестиций, которые он позволит привлечь. Согласно анализу Группы Всемирного банка, к 2040 году объем перевозок ненефтяных грузов может многократно увеличиться при условии согласованных инвестиций и проведения необходимых реформ.

Для реализации этого потенциала необходима не только транспортная инфраструктура. Странам вдоль маршрута нужны предсказуемые условия ведения бизнеса, доступ к финансированию, надежное энергоснабжение и эффективная логистика. Эти условия способны стимулировать развитие обрабатывающей промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции и складской инфраструктуры.

Частные инвестиции будут иметь решающее значение для достижения этих целей. IFC видит значительные возможности для участия в консультировании по сделкам в рамках государственно-частного партнерства, подготовке проектов и их финансировании при поддержке инструментов Всемирного банка и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA). При этом ясность нормативно-правового регулирования, прозрачное ценообразование и повышение эффективности пограничных процедур остаются ключевыми факторами укрепления доверия инвесторов", - заявила директор IFC.

По мнению Шлёмер, возможности Азербайджана выходят за рамки транзитных перевозок: стратегическое географическое положение страны позволяет привлекать компании, готовые инвестировать, размещать здесь производство и создавать рабочие места, а не просто перевозить грузы через ее территорию.

Она также подчеркнула, что Азербайджан занимает стратегическое положение на Транскаспийском международном транспортном маршруте.

"По мере роста объемов грузоперевозок модернизация инфраструктуры приобретает ключевое значение для удовлетворения растущего спроса и улучшения региональной связности. IFC обладает необходимыми возможностями для поддержки этих усилий, в том числе посредством инвестиций в обновление вагонного парка, создание логистических и складских центров, что позволит увеличить грузоперевозочные мощности и повысить надежность перевозок. Такие инвестиции могут укрепить позиции Азербайджана в качестве конкурентоспособного по затратам регионального транзитного узла и в целом способствовать повышению устойчивости инфраструктуры транспортного коридора", - отметила Шлёмер.

Роль IFC в поддержке МСП и развитии частного сектора

В Азербайджане IFC намерена расширять доступ малого бизнеса к финансированию посредством партнерства с местными банками, сообщила Шлёмер.

Она напомнила, что Группа Всемирного банка разработала новую стратегию поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП), направленную на расширение доступа к финансированию и создание рабочих мест. Стратегия была представлена на ежегодных заседаниях Группы Всемирного банка в Бангкоке.

"Она направлена на решение одной из ключевых проблем развития: в течение следующего десятилетия в развивающихся странах 1,2 млрд молодых людей выйдут на рынок труда, тогда как, по прогнозам, будет создано лишь 420 млн рабочих мест. На ММСП приходится 90% предприятий на развивающихся рынках, что делает их развитие важнейшим фактором сокращения этого разрыва. Стратегия предусматривает повышение прозрачности деятельности предприятий, расширение их связей с рынками и доступных возможностей, а также улучшение доступа к финансированию. В частности, речь идет об использовании цифровых платежей и данных о транзакциях для оценки кредитоспособности, подключении предприятий к рынкам и общим сервисам, упрощении регулирования и расширении финансирования через банки, финтех-компании, гарантии, механизмы распределения рисков и секьюритизацию.

Стратегия предполагает комплексные усилия всей Группы Всемирного банка по мобилизации частного капитала и раскрытию потенциала малого бизнеса для расширения деятельности, повышения производительности и создания рабочих мест. В соответствии с этой стратегией IFC намерена расширять доступ малого бизнеса в Азербайджане к финансированию через партнерство с местными банками, которые являются основными кредиторами ММСП. Сотрудничество как с действующими, так и с новыми финансовыми учреждениями будет расширяться. Одновременно IFC содействует развитию более широкого спектра финансовых решений, выходящих за рамки традиционного банковского кредитования. К ним относятся финансирование под залог активов, финансирование цепочек поставок, включая факторинг (финансирование под уступку денежных требований по счетам-фактурам), инструменты распределения рисков, лизинг и другие продукты, позволяющие финансовым учреждениям эффективнее обслуживать ММСП. Такие решения дают предприятиям возможность привлекать финансирование под дебиторскую задолженность, товарные запасы, оборудование и другие бизнес-активы, не полагаясь преимущественно на традиционный залог недвижимости", - добавила она.

Шлёмер отметила, что IFC также сотрудничает с Ассоциацией банков Азербайджана и другими участниками рынка для содействия разработке национальной системы финансирования под залог активов, включая формирование необходимой экосистемы для расширения факторинга и других альтернативных инструментов финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

"Сочетание инвестиций, механизмов распределения рисков и консультационной поддержки может способствовать укреплению потенциала местных финансовых учреждений и расширению доступа малого бизнеса к финансированию", - пояснила она.

По словам директора IFC, по мере диверсификации экономики Азербайджана и модернизации его энергетического сектора корпорация сохраняет приверженность поддержке этих национальных приоритетов. Для этого финансовый сектор должен адаптироваться к меняющимся потребностям в инвестициях.

"IFC предоставляет как инвестиционные, так и консультационные услуги, чтобы содействовать внедрению эффективных решений и укреплять потенциал местных банков. Конкретным примером является предоставленная Bank Respublika кредитная линия IFC на $20 млн в национальной валюте, половина которой предназначена для микро-, малых и средних предприятий, а также домохозяйств с низкими доходами. IFC намерена расширять подобные инициативы с учетом потребностей страны. Такие инвестиции полезны не только для окружающей среды, но и способствуют повышению конкурентоспособности за счет снижения затрат бизнеса на энергию и другие ресурсы", - отметила Шлёмер.

Баланс между поддержкой традиционных отраслей и развитием инноваций

Шлёмер отметила, что сочетание поддержки традиционных отраслей с инвестициями в инновации имеет ключевое значение для долгосрочного экономического роста Азербайджана.

"В ближайшей перспективе углеводородный сектор сохранит важную роль, однако финансовые возможности страны и накопленный опыт в энергетике создают прочную основу для диверсификации экономики. Потенциал Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики весьма значителен: он оценивается в 23 ГВт солнечной энергетики и 157 ГВт морской ветроэнергетики. Это создает предпосылки для укрепления позиций страны в качестве регионального экспортера энергии. Расширение трансграничной инфраструктуры передачи электроэнергии позволило бы углубить интеграцию Азербайджана в мировые рынки.

Помимо энергетики, IFC видит значительные возможности для развития цифровой инфраструктуры, агробизнеса и сектора малых и средних предприятий. Международный опыт IFC показывает, что сочетание сильных сторон традиционных отраслей с перспективными инвестициями способствует формированию более устойчивой и диверсифицированной экономики. IFC готова поддержать Азербайджан на этом пути - в построении инновационной и конкурентоспособной по затратам экономики, способной конкурировать на региональных и мировых рынках", - заключила она.