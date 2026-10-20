В этом районе Баку не будет света

Для повышения качества и надежности электроснабжения 20 октября в Ясамальском районе Баку проведут ремонт трансформаторного пункта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в связи с ремонтными работами с 10:00 до 13:00 временно ограничат подачу электроэнергии на улицах Льва Толстого, Назима Хикмета, Рахиба Тагиева, Сулеймана Тагизаде, Умида Акбарова, Васифа Алиева и Зяргярпалан, а также на части проспекта Азербайджан.

В компании отметили, что работы направлены на улучшение качества электроснабжения и обеспечение растущего спроса на электроэнергию.