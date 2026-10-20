Эти лица могут выйти на пенсию на 5, 15 и даже 20 лет раньше

В Азербайджане некоторые категории граждан могут выйти на пенсию раньше установленного возраста. В зависимости от обстоятельств пенсионный возраст снижается на 5, 15 и даже 20 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, льготы предусмотрены для многодетных родителей, работников вредных и тяжелых производств, военнослужащих, сотрудников прокуратуры и ряда государственных органов.

Пенсионный возраст женщин и мужчин, имеющих пять и более детей либо ребенка с инвалидностью, снижается на 5 лет. Учитываются также усыновленные дети и дети, взятые под опеку.

Мужчины могут воспользоваться льготой, если мать детей умерла, была признана судом умершей или безвестно пропавшей, лишена родительских прав либо дети после развода остались на воспитании отца.

Для занятых на подземных работах, производствах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, а также в отдельных сферах искусства пенсионный возраст снижается на 5 лет. Для этого мужчины должны иметь не менее 12 лет и 6 месяцев стажа на соответствующих работах, женщины - не менее 10 лет.

Лица с гипофизарным нанизмом (карликовостью) и люди низкого роста с нарушением пропорций тела могут выйти на пенсию на 20 лет раньше при наличии не менее пяти лет страхового стажа.

Для сотрудников летного и летно-испытательного состава гражданской авиации пенсионный возраст снижается на 15 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа на соответствующих должностях. Если человек оставил летную работу по состоянию здоровья, необходимый стаж составляет не менее 20 лет.

Работники прокуратуры могут выйти на пенсию при наличии не менее 35 лет общего трудового стажа, из которых минимум 17 лет и 6 месяцев приходится на службу в прокуратуре. Льгота не распространяется на лиц, лишенных специальных званий.

Военнослужащие имеют право на пенсию при наличии не менее 25 календарных лет военной службы.

Также пенсия полагается тем, кто уволился по достижении установленного возраста и имеет не менее 30 лет общего трудового стажа, из которых минимум 15 лет приходится на военную службу.

Для уволенных по состоянию здоровья или из-за сокращения штатов действуют дополнительные условия: на момент увольнения им должно быть не менее 48 лет, общий трудовой стаж должен составлять не менее 30 лет, а военный - не менее 15 лет.

Льготы предусмотрены и для военнослужащих, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне эвакуации и прослуживших не менее 15 лет.

Работники органов юстиции, миграции и по чрезвычайным ситуациям, занимающие должности со специальными званиями, могут выйти на пенсию при наличии не менее 35 лет службы. Это право не распространяется на лиц, лишенных специальных званий.

Военнослужащим пенсия по возрасту назначается после увольнения со службы. Если человек после назначения пенсии вновь поступает на военную службу, ее перерасчет с учетом последнего денежного довольствия, как правило, не производится.

Исключения предусмотрены для тех, кто после повторного поступления на службу прослужил не менее 72 месяцев, был восстановлен по решению суда, погиб при исполнении воинских обязанностей, а также для представителей высшего офицерского состава.