В этом детском саду в Баку выявлены нарушения

В детском саду №329, расположенном на улице Гюнешли в поселке Мушвигабад Бинагадинского района Баку, выявлены нарушения требований пищевой безопасности.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), внеплановая проверка показала, что учреждение работало без регистрации в сфере пищевой безопасности, а также нарушало санитарные нормы и правила.

В отношении руководства детского сада составлен протокол об административном правонарушении.

Кроме того, на кухне были взяты образцы готовых к употреблению продуктов питания для лабораторных исследований.

Результаты лабораторных исследований пока не обнародованы.