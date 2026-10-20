https://news.day.az/society/1868247.html В этом детском саду в Баку выявлены нарушения В детском саду №329, расположенном на улице Гюнешли в поселке Мушвигабад Бинагадинского района Баку, выявлены нарушения требований пищевой безопасности.
В этом детском саду в Баку выявлены нарушения
В детском саду №329, расположенном на улице Гюнешли в поселке Мушвигабад Бинагадинского района Баку, выявлены нарушения требований пищевой безопасности.
Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), внеплановая проверка показала, что учреждение работало без регистрации в сфере пищевой безопасности, а также нарушало санитарные нормы и правила.
В отношении руководства детского сада составлен протокол об административном правонарушении.
Кроме того, на кухне были взяты образцы готовых к употреблению продуктов питания для лабораторных исследований.
Результаты лабораторных исследований пока не обнародованы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре