Toyota научит все свои автомобили обновляться "по воздуху"

К 2030 году Toyota, являющаяся крупнейшим автопроизводителем в мире, переведет всю свою модельную линейку на концепцию программного обновления по воздуху, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РГ.

Для реализации такого плана будет задействована программная платформа Arene. Эту технологию планируется внедрить в 10 млн новых автомобилей 50 различных моделей.

Как пояснил технический директор компании Хироки Накадзима в ходе встречи с инвесторами в Брюсселе, в планах также дальнейшее расширение использования инновационной платформы вплоть до 2035 года, в том числе в автомобилях, выпускаемых партнерами по альянсу.

Впервые Toyota представила платформу Arene в обновленной версии кроссовера RAV4, выпущенной в 2025 году. Ноу-хау, разработанное подразделением Woven by Toyotа, заложило фундамент также для такого функционала, как новое поколение мультимедийной системы с улучшенной графикой, настройка интерфейса под пользователя и более четкое распознавание голосовых команд.

В комплексе предотвращения столкновений Toyota Safety Sense 4.0. с внедрением платформы Arene появилась функция слежения за транспортом на перекрестках, модернизированный монитор слепых зон, продвинутый ассистент перестроения, улучшенное распознавание пешеходов и велосипедистов, а также дистанционный парковщик с возможностью управления со смартфона.

Что касается обновления по воздуху, концепция "программно-определяемых автомобилей" позволяет обновлять функционал транспортного средства дистанционно, по беспроводной сети. Это дает автопроизводителям возможность добавлять новые функции, например, системы безопасности, элементы автономного вождения или развлекательные опции без необходимости посещения клиентами дилерских центров.