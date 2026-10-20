https://news.day.az/society/1868277.html Хорошая новость для пенсионеров Выплаты пенсий за октябрь по всей республике завершены Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Хорошая новость для пенсионеров
Выплаты пенсий за октябрь по всей республике завершены Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, 7 октября пенсии выплатили в Нахчыванской Автономной Республике, 14 октября - в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а сегодня - пенсионерам, зарегистрированным в районах страны.
Также произведены выплаты пенсий, назначенных на льготных условиях.
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