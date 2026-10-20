Хорошая новость для пенсионеров

Выплаты пенсий за октябрь по всей республике завершены Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, 7 октября пенсии выплатили в Нахчыванской Автономной Республике, 14 октября - в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а сегодня - пенсионерам, зарегистрированным в районах страны.

Также произведены выплаты пенсий, назначенных на льготных условиях.