Руководители технологических компаний из пяти стран ознакомились с инновационным опытом Банка ABB (R)

Руководители ряда компаний в сфере информационных технологий, осуществляющих деятельность в Молдове, Кыргызстане, Узбекистане, Украине и Польше, в рамках визита в Азербайджан посетили головной офис Банка ABB.

Передовой опыт Банка в области цифровой трансформации, внедрения инновационных технологий, в том числе использования решений на основе искусственного интеллекта, вызвал большой интерес у руководителей зарубежных компаний.

В ходе встречи гостям была представлена подробная информация о стратегии развития Банка ABB, реализуемых проектах в области цифровизации, интеграции современных технологий в банковские услуги, а также о моделях искусственного интеллекта, применяемых в различных направлениях деятельности Банка.

Особое внимание было уделено инновационным инициативам Банка, направленным на улучшение клиентского опыта, оптимизацию операционных процессов и повышение доступности услуг. Представители Банка также ответили на вопросы гостей.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о новых технологических тенденциях в финансовом секторе и современных вызовах, а также были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Визит не только продемонстрировал интерес международного технологического сообщества к опыту Банка ABB в области цифрового развития, но и стал важным шагом в направлении взаимного обмена опытом в сфере инноваций и технологий.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.