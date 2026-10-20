За это нарушение военнослужащие могут получить штраф до 500 манатов

За совершение административных правонарушений во время военной службы устанавливаются новые штрафы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, это предусмотрено поправками в Кодекс об административных проступках, которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, за самовольное оставление воинской части или места службы офицером, прапорщиком, мичманом или военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы, а также за несвоевременное прибытие в воинскую часть или к месту службы без уважительных причин на срок более одного, но не более десяти дней будет предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 манатов. С учетом обстоятельств дела и личности нарушителя также может быть назначен административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, за повторное совершение правонарушений, предусмотренных статьей 613.2 настоящего Кодекса, в течение одного года со дня вступления в силу решения о применении административного взыскания предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 манатов. С учетом обстоятельств дела и личности нарушителя также может быть назначен административный арест на срок от 10 суток до одного месяца.