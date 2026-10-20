В Баку обсудили будущее устойчивого бизнеса и корпоративного управления - ФОТО

В Баку состоялась конференция по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии обсуждались актуальные вопросы повышения прозрачности в деловой среде, внедрения принципов устойчивого управления, управления рисками и комплаенса.

Выступая на мероприятии, заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов заявил, что комплаенс играет важную роль в защите репутации и повышении рыночной стоимости компаний.

Г.Керимов отметил, что политика комплаенса охватывает защиту интеллектуальной собственности, бренда, репутации и конфиденциальной информации компаний, а также борьбу с коррупцией и соблюдение принципов этического поведения.

По его словам, защита прав интеллектуальной собственности является важной составляющей политики комплаенса. Она включает защиту бренда и деловой репутации компании, надлежащее использование ее наименования и предотвращение имитации товарных знаков.

Гюндуз Керимов сообщил, что защита конфиденциальной информации и инсайдерских данных, а также предотвращение незаконного получения и распространения информации, принадлежащей другим лицам, также относятся к основным направлениям формирования культуры комплаенса.

Он подчеркнул, что комплаенс напрямую влияет на формирование репутации компании и повышение ее рыночной стоимости.

"Узнаваемость и репутация компании формируются именно благодаря строгому соблюдению политики комплаенса", - заявил он.

Заведующий отделом пояснил, что понятие goodwill, используемое в бухгалтерском учете, обозначает стоимость компании, обусловленную ее репутацией и другими нематериальными факторами. Соблюдение принципов комплаенса способствует увеличению этой стоимости.

По его словам, применение в деятельности компаний принципов совершенства и зрелости, отказ от взяточничества и политика нулевой терпимости к нарушениям закона имеют важное значение для формирования культуры комплаенса.

"Компания должна заявлять о своей нулевой терпимости к нарушениям законодательства и несоблюдению правил", - подчеркнул Гюндуз Керимов.

Он добавил, что комплаенс тесно связан с правовой, экономической и социальной ответственностью. Для эффективного применения этих принципов необходимо предусмотреть механизмы привлечения к ответственности за нарушения и соответствующие санкции.

Гюндуз Керимов также затронул вопрос использования термина "комплаенс" в азербайджанском языке. Он отметил, что суть этого понятия можно объяснить такими словами, как "соблюдение" и "соответствие", однако заменять сам термин отдельным эквивалентом на азербайджанском языке нет необходимости.

"В законодательстве и языке Азербайджана наряду с термином "коррупция" можно использовать и термин "комплаенс". Его суть можно объяснить словами "соблюдение" или "соответствие", однако комплаенс сам по себе является отдельным понятием", - заявил он.

Заведующий отделом подчеркнул, что комплаенс не ограничивается соблюдением требований законодательства, но также предполагает поведение в соответствии с ценностями, принятыми в обществе. В этом смысле предотвращение действий, противоречащих общественным интересам, и соблюдение принципов социальной ответственности также являются составляющими культуры комплаенса.

Он отметил, что политика комплаенса компаний должна формироваться как на основе правовых обязательств, так и с учетом уважения к общественным ценностям, а соответствующие принципы должны последовательно применяться в повседневной деятельности.

Председатель правления Общественного объединения "Ассоциация комплаенса", директор по правовым вопросам и связям с государственными органами ООО PASHA Holding Айтадж Гасымова отметила, что искуственный интеллект и цифровизация создают новые вызовы для комплаенса.

"В современных условиях комплаенс не ограничивается контролем за соблюдением требований законодательства, а выступает стратегическим механизмом управления, направленным на обеспечение прозрачности и устойчивости бизнеса, укрепление доверия к нему и защиту его репутации", - сказала она.

По словам А.Гасымовой, понятие комплаенса со временем существенно эволюционировало и сегодня играет важную роль в управлении бизнесом.

"Комплаенс прошел долгий путь эволюции. В современных условиях это понятие означает уже не просто соблюдение законов и правил. Комплаенс также предполагает принятие правильных решений, заблаговременное выявление рисков, соблюдение этических принципов и укрепление доверия к бизнесу", - отметила она.

А.Гасымова подчеркнула, что вопросы в сфере комплаенса стали более сложными и многогранными. Инвесторы теперь учитывают не только финансовые показатели компаний, но и систему корпоративного управления, уровень управления рисками, а также принципы ведения бизнеса.

Стремительное развитие технологий, по ее словам, коренным образом меняет деловую среду. Цифровизация, распространение криптовалют и других виртуальных активов открывают новые возможности, но создают и дополнительные риски.

"Иногда темпы развития технологий опережают темпы изменения законодательства, что приводит к определенным проблемам. Одним из актуальных вопросов в настоящее время является искусственный интеллект. Его широкое распространение и важная роль в принятии бизнес-решений вызывают ряд вопросов. Например, кто несет ответственность за решения, принятые с помощью искусственного интеллекта, и в какой степени эта ответственность регулируется законодательством?" - заявила она.

По словам А.Гасымовой, слабая комплаенс-система или ее отсутствие затрудняют обеспечение прозрачности в компаниях, построение эффективного корпоративного управления и надлежащую организацию бизнеса. Поэтому комплаенс важен для управления рисками и сохранения доверия к компаниям.

Она рассказала и о целях ассоциации: объединить специалистов в этой сфере, содействовать обмену знаниями и опытом, внести вклад в формирование культуры комплаенса в Азербайджане. В будущем ассоциация планирует расширять деятельность, содействовать изучению международного опыта и его внедрению в местную практику, а также создать платформу для более тесного сотрудничества специалистов отрасли.

Далее, генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев заявил. что ЦБА развивает риск-ориентированную систему регулирования для заблаговременного выявления и оценки рисков в банковском секторе.

По его словам, в настоящее время для оценки финансовой устойчивости банков недостаточно учитывать только показатели капитала и ликвидности.

"Кибератаки и риски нарушения международных санкций могут привести к значительным финансовым потерям и репутационному ущербу для финансовых организаций", - отметил Ф. Исаев.

По его словам, в ответ на эти вызовы Центральный банк выступает за создание превентивной системы регулирования на основе рисков, которая не ограничивается реагированием на уже возникшие угрозы, а позволяет выявлять их заблаговременно.

Генеральный директор сообщил, что с конца 2025 года в банковском секторе применяется Азербайджанская система оценки рисков (ARAS). На следующих этапах планируется распространить этот подход и на другие сегменты финансового сектора.

"Этот подход позволит оценивать банки не только на основе финансовых показателей, но и с точки зрения качества корпоративного управления и эффективности систем внутреннего контроля", - подчеркнул он.

Ф. Исаев добавил, что одним из основных направлений деятельности Центрального банка является цифровая трансформация надзорных процессов.

Он отметил, что в рамках сотрудничества со Всемирным банком разработана соответствующая дорожная карта на 2024-2029 годы. Ожидается, что ее реализация ускорит обработку данных и повысит качество банковского надзора.

По словам представителя ЦБА, при формировании нормативно-регуляторной базы также учитываются такие факторы, как развитие финансовых продуктов и услуг, расширение доступа малого и среднего предпринимательства к финансовым услугам и ресурсам, а также поддержка устойчивого развития.

Он подчеркнул, что наряду с эффективным управлением рисками важно создавать механизмы регулирования, которые будут способствовать развитию финансового сектора и расширению финансовых возможностей субъектов предпринимательства.

Отметим, что в конференции приняли участие представители государственных органов и финансового сектора, а также профильные специалисты.

Одна из панельных дискуссий была посвящена глобальным и локальным вызовам в сфере комплаенса. Участники рассматривали новые риски, их влияние на бизнес и регуляторную среду, существующие трудности в управлении рисками и перспективные направления развития.

Другая панель была посвящена повышению прозрачности в деловой среде. Обсуждались роль комплаенса в укреплении устойчивого управления, влияние этого подхода на бизнес и практический опыт его применения в разных секторах.

Цель конференции - рассмотреть подходы в области устойчивого бизнеса и корпоративного управления, а также обменяться опытом в сфере управления рисками и комплаенса.