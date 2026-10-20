Можно ли получить право собственности на дом без документов?

В Азербайджане, особенно в Баку и на Абшероне, существуют сотни тысяч частных домов без выписки из государственного реестра недвижимости. Одни из них имеют документы, которые юридически не признаются действительными, другие построены самовольно и не имеют правоустанавливающих документов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, согласно Гражданскому кодексу, самовольной считается постройка, возведенная на земле, не предназначенной для строительства, без необходимых разрешений или с серьезными нарушениями градостроительных и строительных норм.

Сам по себе факт строительства не дает человеку право собственности на такой объект. Суд может признать это право, если земельный участок принадлежит заявителю. Однако признание права собственности невозможно, если сохранение постройки нарушает права других лиц или создает угрозу жизни и здоровью людей.

Вместе с тем статья 178.6 Гражданского кодекса предусматривает возможность регистрации незарегистрированной недвижимости на имя фактического владельца, если он непрерывно и без возражений владел ею в течение 30 лет.

На практике встречается трактовка, согласно которой этот срок отсчитывается с 1 сентября 2000 года - даты вступления Гражданского кодекса в силу. В таком случае возможность регистрации недвижимости на этом основании возникает после 2030 года.

Однако, как отмечается в публикации, законодательство прямо не устанавливает такого ограничения. Согласно статье 7.1 Гражданского кодекса, нормы гражданского законодательства, как правило, не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после их вступления в силу. Исключение предусмотрено частью VII статьи 149 Конституции Азербайджана: обратная сила распространяется на нормативные акты, улучшающие правовое положение физических и юридических лиц, а также устраняющие или смягчающие юридическую ответственность.

По мнению автора публикации, применение статьи 178.6 к ранее возникшим отношениям не ухудшает положение граждан, поскольку закон предусматривает возможность признания права собственности при условии непрерывного и бесспорного владения недвижимостью в течение 30 лет. Следовательно, фактический владелец незарегистрированного объекта может требовать регистрации права собственности, если соблюдены установленные законом условия.