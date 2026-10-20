"Сабах" сегодня сыграет с дортмундской "Боруссией" в ЛЧ

Бакинский футбольный клуб "Сабах" сегодня проведет очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В третьем туре команда Валдаса Дамбраускаса встретится с дортмундской "Боруссией".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, противостояние состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45 по местному времени.

Главным арбитром встречи назначен испанский рефери Хавьер Альберола Рохас, имеющий международную категорию ФИФА.

Отметим, что после двух туров обе команды набрали по три очка. При этом "Сабах" занимает 22-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов, а "Боруссия" располагается на 18-й строчке.