Владельцы уничтоженных парижских заведений обвинили власти в бездействии - ВИДЕО

Владельцы кафе, ресторанов и магазинов Парижа, пострадавших во время массовых беспорядков, заявили о бездействии властей и отсутствии должной защиты. Об этом 19 октября рассказал корреспондент РЕН-ТВ Эдуард Новиков, передает Day.Az.

"Нас просто бросили на произвол судьбы. Государство нас оставило. Деньги с нас собирать они умеют! А вот когда дело доходит до помощи, все совсем иначе", - пожаловался один из предпринимателей.

Президент профсоюза работников гостиничного и ресторанного бизнеса UMIH Франк Шомес сообщил, что часть коллег из-за чувства незащищенности готовы "взять в руки оружие" и создать ополчение для охраны своих заведений. Он призвал их к благоразумию, а государство - обеспечить безопасность с помощью усиленных сил полиции, жандармерии и при необходимости армии.

По его словам, рестораны и бары ранее редко становились целями, поскольку там почти нечего грабить, однако на этот раз нападавшие действовали из желания разрушать.

Предприниматели подчеркивают, что их заведения не должны становиться "местом для выплескивания гнева" и "сопутствующими жертвами" насилия. Министр внутренних дел Франции признал, что в ряде крупных городов полиция "потеряла контроль" над ситуацией.

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