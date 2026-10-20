В Баку проходит VIII саммит по информационной безопасности госорганов - ФОТО

В Баку проходит VIII саммит руководителей, отвечающих за информационную безопасность государственных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, саммит организован Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Основная цель мероприятия - содействие обмену опытом между руководителями, отвечающими за информационную безопасность в госорганах, укрепление сотрудничества в области информационной безопасности и кибербезопасности, а также обсуждение актуальных вопросов, связанных с технологическими вызовами и применением искусственного интеллекта.

В рамках саммита обсуждаются применение искусственного интеллекта в государственном управлении и цифровой инфраструктуре, его возможности, новые киберугрозы, внедрение принципов надежного и безопасного цифрового государства, управление данными, а также вопросы информационной безопасности, выявления, оценки и управления рисками в сфере кибербезопасности.

Кроме того, состоится обмен мнениями об опыте европейских стран и Азербайджана, расширении сотрудничества между госорганами и укреплении институционального потенциала.

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