Айтадж Гасымова рассказала о новых рисках комплаенса в эпоху ИИ

Искусственный интеллект и цифровизация создают новые вызовы для комплаенса.

Об этом во вторник заявила председатель правления Общественного объединения "Ассоциация комплаенса", директор по правовым вопросам и связям с государственными органами ООО PASHA Holding Айтадж Гасымова на Конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC) в Баку, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

"В современных условиях комплаенс не ограничивается контролем за соблюдением требований законодательства, а выступает стратегическим механизмом управления, направленным на обеспечение прозрачности и устойчивости бизнеса, укрепление доверия к нему и защиту его репутации", - сказала она.

По словам А.Гасымовой, понятие комплаенса со временем существенно эволюционировало и сегодня играет важную роль в управлении бизнесом.

"Комплаенс прошел долгий путь эволюции. В современных условиях это понятие означает уже не просто соблюдение законов и правил. Комплаенс также предполагает принятие правильных решений, заблаговременное выявление рисков, соблюдение этических принципов и укрепление доверия к бизнесу", - отметила она.

А.Гасымова подчеркнула, что вопросы в сфере комплаенса стали более сложными и многогранными. Инвесторы теперь учитывают не только финансовые показатели компаний, но и систему корпоративного управления, уровень управления рисками, а также принципы ведения бизнеса.

Стремительное развитие технологий, по ее словам, коренным образом меняет деловую среду. Цифровизация, распространение криптовалют и других виртуальных активов открывают новые возможности, но создают и дополнительные риски.

"Иногда темпы развития технологий опережают темпы изменения законодательства, что приводит к определенным проблемам. Одним из актуальных вопросов в настоящее время является искусственный интеллект. Его широкое распространение и важная роль в принятии бизнес-решений вызывают ряд вопросов. Например, кто несет ответственность за решения, принятые с помощью искусственного интеллекта, и в какой степени эта ответственность регулируется законодательством?" - заявила она.

По словам А.Гасымовой, слабая комплаенс-система или ее отсутствие затрудняют обеспечение прозрачности в компаниях, построение эффективного корпоративного управления и надлежащую организацию бизнеса. Поэтому комплаенс важен для управления рисками и сохранения доверия к компаниям.

Она рассказала и о целях ассоциации: объединить специалистов в этой сфере, содействовать обмену знаниями и опытом, внести вклад в формирование культуры комплаенса в Азербайджане. В будущем ассоциация планирует расширять деятельность, содействовать изучению международного опыта и его внедрению в местную практику, а также создать платформу для более тесного сотрудничества специалистов отрасли.