Гюндюз Керимов назвал один из ключевых факторов устойчивости бизнеса

Комплаенс - это не только соблюдение требований законодательства, но и механизм управления, который формирует корпоративную культуру компании, укрепляет ее конкурентоспособность и создает долгосрочную ценность.

Об этом заявил во вторник заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов на Конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC) в Баку, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

По его словам, комплаенс представляет собой совокупность правил поведения, политики и управленческих подходов, занимающую важное место в деятельности компаний. Ключевыми направлениями в этой сфере являются управление рисками, борьба с коррупцией и взяточничеством, соблюдение принципов этичного поведения, а также обеспечение прозрачного и справедливого корпоративного управления.

Гюндуз Керимов отметил, что после устава и учредительных документов компании особое значение в системе ее управления имеют документы, определяющие политику комплаенса.

"Именно в этих документах отражены цели и принципы компании, а также правила, которых она должна придерживаться в своей деятельности. Компания, имеющая политику комплаенса, выстраивает открытые и прозрачные отношения с поставщиками, подрядчиками, государственными органами и другими партнерами и не избегает взаимодействия с ними", - заявил он.

Заведующий отделом подчеркнул, что комплаенс также играет важную роль в формировании внутрикорпоративной культуры. Надлежащее корпоративное управление, развитие человеческих ресурсов, повышение квалификации сотрудников, управление знаниями и изучение международного опыта входят в число основных факторов, способствующих развитию такой культуры.

По его словам, в компаниях, где сформирована культура комплаенса, принципы прозрачности применяются более широко. В этом контексте добровольное согласие компаний на включение в список крупнейших налогоплательщиков страны также можно рассматривать как один из примеров приверженности прозрачности и открытости.

Гюндуз Керимов также затронул взаимосвязь комплаенса и конкурентоспособности. Он отметил, что компании, не соблюдающие принципы комплаенса, могут в краткосрочной перспективе демонстрировать более высокие показатели прибыли и оборота, однако такие преимущества могут оказаться неустойчивыми в долгосрочной перспективе.

"Соблюдение принципов комплаенса необходимо для создания долгосрочной и устойчивой компании. При отсутствии культуры комплаенса и конкуренции снижается и степень участия таких субъектов в экономике", - отметил он.

Заведующий отделом добавил, что комплаенс также способствует созданию экономической ценности и формированию капитала. Чем более правильно и справедливо выстроены отношения между акционерами, учредителями и сотрудниками компании, тем благоприятнее условия для увеличения ее общей стоимости.

Он подчеркнул, что комплаенс следует рассматривать не просто как юридическое обязательство, а как стратегический подход, способствующий устойчивому развитию компании, обеспечению прозрачности и увеличению ее долгосрочной стоимости.