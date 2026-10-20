Гибридный седан Geely рухнул со 100-метрового обрыва - ВИДЕО

В Китае гибридный седан Lynk & Co 10 EM-P, выпускаемый компанией Geely, сорвался со скалы высотой около ста метров. Как передает Day.Az, видео момента ДТП опубликовал Telegram-канал "Китайские автомобили".

На кадрах видно, что автомобиль едет по дороге. В какой-то момент он не успевает войти в поворот и съезжает с трассы. Далее видно, что машина переворачивается. На фотографиях видна степень повреждения автомобиля. Заметно, что он у него сильно деформирован кузов, раздроблены передний и зданий бамперы и разбиты стекла.

По данным источника, находившийся за рулем мужчина остался жив. Он получил перелом грудного позвонка и сейчас проходит лечение в больнице. Как отмечается, тяговая батарея автомобиля после удара не воспламенилась, а бортовая система сама отправила сигнал бедствия с точными координатами места происшествия.