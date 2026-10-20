Южная Корея отзовет часть дипломатов с Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи решило отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на официального представителя ведомства Пак Ду Суна, Как передает Day.Az.

Дипломат пояснил, что официальный Сеул принял подобное решение из-за отсутствия со стороны Киева "позитивных шагов" для урегулирования спора о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Кроме того, он сослался на сохраняющуюся угрозу воздушных ударов, которая затрудняет обеспечение безопасности сотрудников дипмиссии.