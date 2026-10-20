В Баку произошли кадровые изменения в прокуратуре

Приказом генерального прокурора Кямрана Алиева прокурор Низаминского района Баку Парвиз Ибаев освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Бинагадинского района столицы.

Об этом сообщили Day.Az в Генпрокуратуре.

Другим приказом прокурор Бинагадинского района Баку Фуад Мамедов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Низаминского района столицы.

Кроме того, приказом генерального прокурора Кямрана Алиева прокурор города Ширван Кямал Талыбов назначен на эту должность на второй срок.