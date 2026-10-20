https://news.day.az/society/1868302.html В Баку произошли кадровые изменения в прокуратуре Приказом генерального прокурора Кямрана Алиева прокурор Низаминского района Баку Парвиз Ибаев освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Бинагадинского района столицы. Об этом сообщили Day.Az в Генпрокуратуре.
В Баку произошли кадровые изменения в прокуратуре
Приказом генерального прокурора Кямрана Алиева прокурор Низаминского района Баку Парвиз Ибаев освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Бинагадинского района столицы.
Об этом сообщили Day.Az в Генпрокуратуре.
Другим приказом прокурор Бинагадинского района Баку Фуад Мамедов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Низаминского района столицы.
Кроме того, приказом генерального прокурора Кямрана Алиева прокурор города Ширван Кямал Талыбов назначен на эту должность на второй срок.
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